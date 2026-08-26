В Тольятти задержан мужчина с крупной партией марихуаны

В Тольятти во время патрулирования улиц полицейскими задержан 45-летний местный житель. Когда мужчина увидел правоохранителей, занервничал и попытался скрыться во дворах. Но был задержан.
Во время досмотра у него обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Как пояснил мужчина полицейским, в свертке — марихуана, которую он нарвал в частном секторе для собственного употребления. Данная версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции.
Экспертиза установила, что в пакете у задержанного находилось 170 г каннабиса, что законодатель относит к крупному размеру.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере). Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках