В Тольятти задержан мужчина с крупной партией марихуаны

В Тольятти во время патрулирования улиц полицейскими задержан 45-летний местный житель. Когда мужчина увидел правоохранителей, занервничал и попытался скрыться во дворах. Но был задержан.

Во время досмотра у него обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Как пояснил мужчина полицейским, в свертке — марихуана, которую он нарвал в частном секторе для собственного употребления. Данная версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции.

Экспертиза установила, что в пакете у задержанного находилось 170 г каннабиса, что законодатель относит к крупному размеру.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере). Расследование продолжается.