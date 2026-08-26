Софья Палкина взяла "золото" на Спартакиаде народов России

В Екатеринбурге завершился турнир по легкой атлетике Спартакиады народов России с участием сильнейших спортсменов страны.

Золотую медаль в копилку Самарской области, пятую по счету на этой Спартакиаде, принесла Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова.

Она с большим преимуществом стала первой среди женщин в метании молота. Результат в лучшей попытке — 72,47 м, сообщает минспорта Самарской области.