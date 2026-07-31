Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

В пятницу, 31 июля, в матче второго круга одиночного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер разгромила представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:2, сообщает championat.com.
Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Шнайдер не сделала ни одной подачи навылет, а также не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов из восьми. Потапова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В третьем круге Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 миллионов. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес.
Напомним, ранее тандем Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс потерпел поражение в четвертьфинале парного разряда "пятисотника". Они уступили китайской паре Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!