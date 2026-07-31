Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

В пятницу, 31 июля, в матче второго круга одиночного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер разгромила представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:2, сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Шнайдер не сделала ни одной подачи навылет, а также не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов из восьми. Потапова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 миллионов. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес.

Напомним, ранее тандем Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс потерпел поражение в четвертьфинале парного разряда "пятисотника". Они уступили китайской паре Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6.