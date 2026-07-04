Марина Комина выиграла чемпионат России по велоспорту в групповой гонке

В Казани продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе. Сегодня состоялась групповая гонка на 128 км.

Чемпионкой России в этом виде стала спортсменка из Самарской области - Марина Комина, сообщает областной минспорта.

"Серебро" у Елизаветы Арчибасовой из Адыгеи, "бронзу" забрала Кристина Новикова из Санкт-Петербурга.