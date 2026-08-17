Диана Шнайдер вышла в третий круг в "одиночке", но проиграла в паре в Цинциннати

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в третий круг в одиночом разряде "тысячника" в Цинциннати, но проиграла в паре, сообщает championat.com.

На старте турнира она одолела немку Татьяну Марию, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5.

По ходу матча Шнайдер сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Мария подала навылет также один раз, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных.

В следующем круге Шнайдер сразится с финалисткой "Ролан Гаррос" — 2026 польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

В парном разряде тандем Дианы Шнайдер и представительницы Бельгии Элисе Мертенс в первом круге проиграл Чань Хаочин (Тайбэй) и Майе Джойнт (Австралия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, [3:10].

По ходу матча Шнайдер/Мертенс не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать все пять заработанных брейк-пойнтов. Хаочин/Джойнт подали навылет один раз, сделали также три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных.