Диана Шнайдер вышла в третий круг в "одиночке", но проиграла в паре в Цинциннати

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в третий круг в одиночом разряде "тысячника" в Цинциннати, но проиграла в паре, сообщает championat.com.
На старте турнира она одолела немку Татьяну Марию, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5.
По ходу матча Шнайдер сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Мария подала навылет также один раз, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных.
В следующем круге Шнайдер сразится с финалисткой "Ролан Гаррос" — 2026 польской теннисисткой Майей Хвалиньской.
В парном разряде тандем Дианы Шнайдер и представительницы Бельгии Элисе Мертенс в первом круге проиграл Чань Хаочин (Тайбэй) и Майе Джойнт (Австралия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, [3:10].
По ходу матча Шнайдер/Мертенс не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать все пять заработанных брейк-пойнтов. Хаочин/Джойнт подали навылет один раз, сделали также три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!