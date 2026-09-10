Пара Дианы Шнайдер и Элисе Мертенс не смогла выйти в финал US Open

Тандем воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дианы Шнайдер и бельгийки Элисе Мертенс не смог выйти в финал US Open — 2026 в парном разряде, уступив в полуфинальном матче паре Катержины Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США), сообщает championat.com. Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 0:6, 6:7 (8:10).

По ходу матча Синякова/Таунсенд выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11. Шнайдер/Мертенс ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок, а также реализовали один брейк-пойнт из четырех заработанных.