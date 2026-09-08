Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал US Open в паре

Уроженка Жигулевска Дианаа Шнайдер и представительница Бельгии Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2026 в парном разряде, сообщает championat.com. В третьем круге они обыграли Эллен Перес и Деми Схурс со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В ее рамках Шнайдер и Мертенс три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. На счету Перес и Схурс один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Шнайдер и Мертенс поспорят с победительницами матча Се Шувэй/Елена Остапенко — Чань Хаочин/Майя Джойнт.