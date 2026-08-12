Диана Шнайдер в паре проиграла в четвертьфинала турнира в Торонто

Пара российской теннисистки Дианы Шнайдер и бельгийки Элисе Мертенс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто. В четвертьфинале они проиграли дуэту Терезы Михаликовой и Оливии Николлс со счётом 5:7, 4:6, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Шнайдер и Мертенс ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Михаликовой и Николлс также ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.