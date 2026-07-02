В Тольятти прошел Чемпионат Самарской области по триатлону "Спринт'26"

27–28 июня на старт вышли 350 участников из 17 населенных пунктов семи регионов — от тех, кто только делает первые шаги, до опытных мастеров спорта.
Организаторами выступили Федерация триатлона Самарской области при поддержке Федерации триатлона России, Министерства спорта Самарской области и администрации г. Тольятти.
Судейская коллегия под руководством главного судьи Сергея Семина обеспечила объективность и высокий профессиональный уровень судейства. Сергей Владимирович — спортивный судья всероссийской категории по триатлону, мастер спорта России по триатлону, мастер спорта СССР по легкой атлетике, отличник физической культуры и спорта РФ.
На церемонии открытия присутствовали: руководитель Департамента физической культуры и спорта г. Тольятти Руслан Юлдашев и член президиума Федерации триатлона Самарской области Александр Леонов.
Президент Федерации триатлона Самарской области Виктор Комаров отметил: "Чемпионат такого уровня в регионе состоялся впервые, и мы очень этому рады. Хочется развивать в регионе триатлон. На сегодняшнем чемпионате и первенстве определяется, кто войдет в состав сборной Самарской области по триатлону. Спорт развивается — мы ждем юных спортсменов. Очень хочется, чтобы в регионе появлялось все больше секций по триатлону, и федерация будет этому способствовать. Благодаря таким событиям, как этот чемпионат, триатлон растет".
Погодные капризы внесли коррективы: плавание в "Волжской миле" сократили до 750 м, в спринте — до 150 м.
Результаты 27 июня — Первенство Самарской области по триатлону и дистанция "Волжская миля".
Юниоры и юниорки (15–17 лет)
Юниорки:
1) Салихова Азалия — 52:54
2) Волчихина Анастасия — 57:23
3) Кармазина Екатерина — 01:09:07
Юниоры:
1) Ильин Матвей — 52:10
2) Иванов Даниил — 52:30
3) Дунцов Артем — 52:37
Юноши и девушки (13–14 лет)
Девушки:
1) Джумагалиева Дарина — 17:40
2) Иванова Василиса — 17:56
3) Кучатова Алсу — 18:09
Юноши:
1) Татаринов Роман — 17:22
2) Иванов Савелий — 18:37
3) Рейнгардт Тимофей — 18:54
Мальчики и девочки (11–12 лет)
Девочки:
1) Алексеева Милана — 17:35
2) Матвеева Елизавета — 18:54
3) Халилова Малика — 19:49
Мальчики:
1) Ахтимиров Михаил — 19:11
2) Назаров Назар — 20:49
3) Тарасов Степан — 22:53
"Волжская миля" (абсолют)
Мужчины:
1) Умяров Роман (Самара) — 12:31
2) Колычев Сергей (Самара) — 13:19
3) Пережигин Владимир (Тольятти) — 14:27
Женщины:
1) Дегтярева Юлия (Самара) — 14:22
2) Ерко Кристина (Самара) — 17:33
3) Орешкина Татьяна (Москва) — 18:12
Результаты 28 июня — Чемпионат Самарской области по триатлону "Спринт'26"
Спринт (абсолют)
Мужчины:
1) Кривальцевич Роман (МС РФ, Москва) — 49:59
2) Полянский Игорь (МСМК, участник 2-х Олимпиад, Москва) — 50:27
3) Кондрашов Даниил (МС РФ, Саратов) — 51:20
Женщины:
1) Трубкович Диана (МС РФ по плаванию, Москва) — 59:17
2) Половинкина Екатерина (Самара) — 01:06:46
3) Окунева Майя (Красногорск) — 01:07:33
Эстафеты — эмоции и командный дух
Мужские команды:
1) "Фикс Банкрот" — 47:58 (Куркачев Олег, Кузнецов Дмитрий, Аксенов Иван)
2) "ФТСО" — 53:15 (Головочесов Олег, Комаров Сергей, Кудашев Александр)
3) TRI_M team — 53:52 (Жигунов Эдуард, Пуговкин Денис, Дудоров Алексей)
Женские команды:
1) "Фикс Банкрот" — 56:52 (Порецкова Анна, Теплова Анна, Полянская Галина)
2) One Team Woman — 01:08:05 (Прокофьева Алла, Шпакова Юлия, Ильгуватова Александра)
3) TRI-Lady — 01:08:55 (Ошкина Александра, Попова Оксана, Калинина Валентина)
Смешанная команда:
"Быть добру" — 1 место, 01:12:03 (Капустин Сергей, Чистилин Дмитрий, Шарафутдинова Олеся)
В составе команды "ФТСО", занявшей 2-е место, выступал Александр Кудашев — МСМК по плаванию, участник Олимпийских игр в Токио (2020).
Андрей Буков принял участие в спринте и занял 9-е место с результатом 59:22. Буков — самарский паралимпиец, член сборной России по плаванию и триатлону; его пример — большая мотивация для всех участников.
Юные спортсмены подарили искренние эмоции: их старание и радость от первых больших стартов — живой фундамент для будущих побед. Школьников и студентов ждут в секциях триатлона — этот вид спорта открывает множество возможностей для развития физической культуры и характера.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!