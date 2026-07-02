В Тольятти прошел Чемпионат Самарской области по триатлону "Спринт'26"

27–28 июня на старт вышли 350 участников из 17 населенных пунктов семи регионов — от тех, кто только делает первые шаги, до опытных мастеров спорта.

Организаторами выступили Федерация триатлона Самарской области при поддержке Федерации триатлона России, Министерства спорта Самарской области и администрации г. Тольятти.

Судейская коллегия под руководством главного судьи Сергея Семина обеспечила объективность и высокий профессиональный уровень судейства. Сергей Владимирович — спортивный судья всероссийской категории по триатлону, мастер спорта России по триатлону, мастер спорта СССР по легкой атлетике, отличник физической культуры и спорта РФ.

На церемонии открытия присутствовали: руководитель Департамента физической культуры и спорта г. Тольятти Руслан Юлдашев и член президиума Федерации триатлона Самарской области Александр Леонов.

Президент Федерации триатлона Самарской области Виктор Комаров отметил: "Чемпионат такого уровня в регионе состоялся впервые, и мы очень этому рады. Хочется развивать в регионе триатлон. На сегодняшнем чемпионате и первенстве определяется, кто войдет в состав сборной Самарской области по триатлону. Спорт развивается — мы ждем юных спортсменов. Очень хочется, чтобы в регионе появлялось все больше секций по триатлону, и федерация будет этому способствовать. Благодаря таким событиям, как этот чемпионат, триатлон растет".

Погодные капризы внесли коррективы: плавание в "Волжской миле" сократили до 750 м, в спринте — до 150 м.

Результаты 27 июня — Первенство Самарской области по триатлону и дистанция "Волжская миля".

Юниоры и юниорки (15–17 лет)

Юниорки:

1) Салихова Азалия — 52:54

2) Волчихина Анастасия — 57:23

3) Кармазина Екатерина — 01:09:07

Юниоры:

1) Ильин Матвей — 52:10

2) Иванов Даниил — 52:30

3) Дунцов Артем — 52:37

Юноши и девушки (13–14 лет)

Девушки:

1) Джумагалиева Дарина — 17:40

2) Иванова Василиса — 17:56

3) Кучатова Алсу — 18:09

Юноши:

1) Татаринов Роман — 17:22

2) Иванов Савелий — 18:37

3) Рейнгардт Тимофей — 18:54

Мальчики и девочки (11–12 лет)

Девочки:

1) Алексеева Милана — 17:35

2) Матвеева Елизавета — 18:54

3) Халилова Малика — 19:49

Мальчики:

1) Ахтимиров Михаил — 19:11

2) Назаров Назар — 20:49

3) Тарасов Степан — 22:53

"Волжская миля" (абсолют)

Мужчины:

1) Умяров Роман (Самара) — 12:31

2) Колычев Сергей (Самара) — 13:19

3) Пережигин Владимир (Тольятти) — 14:27

Женщины:

1) Дегтярева Юлия (Самара) — 14:22

2) Ерко Кристина (Самара) — 17:33

3) Орешкина Татьяна (Москва) — 18:12

Результаты 28 июня — Чемпионат Самарской области по триатлону "Спринт'26"

Спринт (абсолют)

Мужчины:

1) Кривальцевич Роман (МС РФ, Москва) — 49:59

2) Полянский Игорь (МСМК, участник 2-х Олимпиад, Москва) — 50:27

3) Кондрашов Даниил (МС РФ, Саратов) — 51:20

Женщины:

1) Трубкович Диана (МС РФ по плаванию, Москва) — 59:17

2) Половинкина Екатерина (Самара) — 01:06:46

3) Окунева Майя (Красногорск) — 01:07:33

Эстафеты — эмоции и командный дух

Мужские команды:

1) "Фикс Банкрот" — 47:58 (Куркачев Олег, Кузнецов Дмитрий, Аксенов Иван)

2) "ФТСО" — 53:15 (Головочесов Олег, Комаров Сергей, Кудашев Александр)

3) TRI_M team — 53:52 (Жигунов Эдуард, Пуговкин Денис, Дудоров Алексей)

Женские команды:

1) "Фикс Банкрот" — 56:52 (Порецкова Анна, Теплова Анна, Полянская Галина)

2) One Team Woman — 01:08:05 (Прокофьева Алла, Шпакова Юлия, Ильгуватова Александра)

3) TRI-Lady — 01:08:55 (Ошкина Александра, Попова Оксана, Калинина Валентина)

Смешанная команда:

"Быть добру" — 1 место, 01:12:03 (Капустин Сергей, Чистилин Дмитрий, Шарафутдинова Олеся)

В составе команды "ФТСО", занявшей 2-е место, выступал Александр Кудашев — МСМК по плаванию, участник Олимпийских игр в Токио (2020).

Андрей Буков принял участие в спринте и занял 9-е место с результатом 59:22. Буков — самарский паралимпиец, член сборной России по плаванию и триатлону; его пример — большая мотивация для всех участников.

Юные спортсмены подарили искренние эмоции: их старание и радость от первых больших стартов — живой фундамент для будущих побед. Школьников и студентов ждут в секциях триатлона — этот вид спорта открывает множество возможностей для развития физической культуры и характера.