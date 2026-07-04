Максим Кучкин из Тольятти стал победителем Спартакиады учащихся России

В Саранске стартовали финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России по прыжкам в воду.

Медали соревнований завоевали воспитанники тольяттинской СШОР № 10 "Олимп".

Максим Кучкин стал победителем Спартакиады в прыжках на 3-метровом трамплине.

Константин Фирсов и Никита Кучкин взяли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, сообщает минспорт Самарской области.