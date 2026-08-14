В Самарской области проходят старты Спартакиады народов России

В пятницу, 14 августа, состоялся финальный матч мужского турнира по гандболу в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта "Спартакиада народов России". Значимое спортивное мероприятие прошло в универсальном комплексе "Олимп" в Тольятти, который является домашней площадкой гандбольного клуба "Лада".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поприветствовал гостей и участников соревнований из разных регионов страны.

"Для нас большая честь принимать этот этап большого Всероссийского спортивного праздника. Сильнейшие команды бьются здесь, на нашей земле, в Самарской области. Гандбол для нас — это не просто очередной вид спорта. Наша сильнейшая школа женского гандбола славится на всю страну. Спасибо Федерации гандбола России, спортивному руководству страны, судейскому корпусу, за то, что доверили нам это мероприятие", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, пожелав спортсменам успехов.

Важно отметить, что Самарская область обладает давними традициями в развитии данного вида спорта. В регионе действует многоуровневая система спортивной подготовки, включающая детско-юношеские спортивные школы и профессиональный клуб "Лада" Тольятти — многократный победитель и призер чемпионатов России по гандболу среди женщин.

Спартакиада, которая проводится по поручению Президента России Владимира Путина, объявившего 2026 год — Годом единства народов России, является главным национальным турниром года и стартовой площадкой для формирования составов национальных сборных на период подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года. Соревнования с участием сильнейших атлетов проходят с августа по октябрь в семи регионах РФ по госпрограмме "Спорт России".

Впервые старты главного спортивного события страны принимает Самарская область. Регион стал площадкой для гандбола и соревнований по парусному спорту на базе яхт-клуба "Остров сокровищ" в Тольятти, а также для турнира по пляжному волейболу на набережной Волги в Самаре, который состоится в начале сентября.

В Тольятти также с 16 по 25 августа будет проходить женский гандбольный турнир. От Самарской области в нем примут участие спортсменки клуба "Лада". Участниками станут и команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Удмуртии, Адыгеи и Башкортостана.

Сегодня по итогам финального матча мужского турнира чемпионом Спартакиады стала сборная Московской области.