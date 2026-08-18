Самарская область заняла 2 место в России по числу победителей всероссийского конкурса "УМНИК–2026"

Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе "УМНИК–2026" подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям. В число победителей "УМНИК" вошли 29 представителей региона. По числу получателей грантов регион занял 2-е место среди субъектов страны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию инновационного потенциала региона. Он неоднократно подчеркивал необходимость наращивать масштабы и качественно реализовывать национальные проекты технологического лидерства, стимулировать высокотехнологичные производства и укреплять научный и кадровый потенциал.

На конкурс "УМНИК" в этом году было подано 3 378 заявок из 79 регионов по шести тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. 500 научно-исследовательских проектов были признаны лучшими по итогам нескольких этапов отбора и получат гранты по 500 тыс. руб. на реализацию. Технологические задачи для участников конкурса предоставили 24 индустриальных партнера — лидеры инновационного бизнеса России.

Уже 7 лет региональным представителем Фонда содействия инновациям является директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. Технопарк выступил одной из 17 конкурсных площадок "УМНИК-2026". В работе площадки было задействовано 25 экспертов, представляющих бизнес- и научное сообщество из Москвы, Уфы, Самары и Тольятти. Итоги работы федеральной площадки в "Жигулевской долине": формальная экспертиза 210 заявок от молодых инноваторов со всей страны, 180 онлайн-защит проектов, 42 победителя.

Самарская область в этом году вновь подтвердила статус одного из самых активных и результативных регионов-участников программы "УМНИК". Студенты и молодые ученые из более чем 10 вузов представили свои инновационные решения.

Лучшие результаты продемонстрировали Самарский государственный технический университет (67 заявок, 9 победителей); Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (32 заявки, 8 победителей); Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (14 заявок, 4 победителя); Приволжский государственный университет путей сообщения (20 заявок, 3 победителя); Самарский государственный медицинский университет (9 заявок, 3 победителя).

Петр Семенов, студент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (проект "Разработка программно-аппаратного комплекса интуитивного жестового управления тяжелым квадрокоптером на основе методов машинного зрения для строительной индустрии"): "Особенность разработки заключается в том, что мы сможем использовать дрон непосредственно на строительных площадках. К примеру, для сканирования труднодоступных помещений, для более точной оценки объемов строительных материалов. Это во многом упростит работу строителей и компаний-подрядчиков. В данный момент уже подготовлена материально-техническая база для реализации проекта. Средства гранта, полученного в конкурсе "УМНИК", будут потрачены на дальнейшее развитие проекта. Нам необходимо обучить искусственный интеллект распознаванию жестов строителей на объектах, чтобы наш дрон мог ориентироваться и взаимодействовать с людьми".

Илья Гуреев, студент Самарского государственного технического университета (проект "Разработка программного комплекса для создания цифровых двойников систем промышленной вентиляции с функцией аэродинамического расчета"): "Наша программа не просто рисует 3D-схему вентиляции, а автоматически просчитывает движение воздуха по системе и показывает результат. Инженер видит не только трубы, но и давление, скорость потока и потери — все в одном окне, без лишних переключений между программами. На сегодняшний день базовая версия уже создана, она позволяет собирать сеть, соединять элементы и выполнять аэродинамический расчет прямо на сайте. Проект развивается в сторону "умного" обслуживания: будет добавлена имитация работы датчиков, чтобы система могла предсказывать, когда и где возникнут проблемы с вентиляцией еще до того, как они случились. Это позволит перейти от ремонта по факту поломки к эффективной профилактике. Средства гранта пойдут на доработку расчетной математики и программирование, на создание детального руководства для пользователей, а также на патентование программы, чтобы защитить результат и в будущем спокойно внедрять его на промышленных предприятиях".

Всероссийский конкурс "УМНИК" проводится Фондом содействия инновациям (группа ВЭБ.РФ) совместно с Минэкономразвития России в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Конкурс ориентирован на поддержку проектов молодых инноваторов — студентов, аспирантов, молодых ученых и технологических предпринимателей.