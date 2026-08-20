Гандбольная "Лада" одержала победу над сборной Ставропольского края

В своем четвертом матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", победила сборную Ставропольского края — 39:16 (17:6).
Соперник, выступающий дивизионом ниже (в высшей лиге), конечно же, не мог реально уповать на то, чтобы создать тольяттинкам ворох проблем. Разве что они могли создать их себе сами. Так, собственно, и сделали в начале встречи. Почти пять минут понадобилось хозяйкам поля для распечатывания ворот скромных ставропольчанок, а до этого один из соискателей медалей суперлиги успел пропустить в свои ворота первый мяч.
О твердой решимости держаться в поединке с нами как можно дольше гости заявили на 8-й минуте, взяв ранний тайм-аут при минимальном отставании в счете. Сохранялось оно после этого еще порядка четырех минут. И лишь затем благодаря, главным образом, Дарье Миловой, записавшей на себя четыре наших первых гола из пяти, разница принялась потихоньку расти. Гораздо живее это дело пошло, начиная с экватора тайма. А в заключительные восемь минут перед перерывом на гостей обрушился град из семи точных и безответных бросков.
На старте второй половины представительницы "вышки" выкарабкались из-под этого ливня. Однако не настолько, чтобы ход событий кардинально изменить. А голевую точку в лишенном какой бы то ни было интриги поединке одновременно с финальной сиреной поставила Анна Мишурина, сбегавшая в несвойственный себе результативный отрыв. Для нее это взятие чужих ворот стало первым на Спартакиаде. В "Ладе" больше не осталось игроков с нулем заброшенных на турнире мячей, кроме вратарей.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!