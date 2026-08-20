Гандбольная "Лада" одержала победу над сборной Ставропольского края

В своем четвертом матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", победила сборную Ставропольского края — 39:16 (17:6).

Соперник, выступающий дивизионом ниже (в высшей лиге), конечно же, не мог реально уповать на то, чтобы создать тольяттинкам ворох проблем. Разве что они могли создать их себе сами. Так, собственно, и сделали в начале встречи. Почти пять минут понадобилось хозяйкам поля для распечатывания ворот скромных ставропольчанок, а до этого один из соискателей медалей суперлиги успел пропустить в свои ворота первый мяч.

О твердой решимости держаться в поединке с нами как можно дольше гости заявили на 8-й минуте, взяв ранний тайм-аут при минимальном отставании в счете. Сохранялось оно после этого еще порядка четырех минут. И лишь затем благодаря, главным образом, Дарье Миловой, записавшей на себя четыре наших первых гола из пяти, разница принялась потихоньку расти. Гораздо живее это дело пошло, начиная с экватора тайма. А в заключительные восемь минут перед перерывом на гостей обрушился град из семи точных и безответных бросков.

На старте второй половины представительницы "вышки" выкарабкались из-под этого ливня. Однако не настолько, чтобы ход событий кардинально изменить. А голевую точку в лишенном какой бы то ни было интриги поединке одновременно с финальной сиреной поставила Анна Мишурина, сбегавшая в несвойственный себе результативный отрыв. Для нее это взятие чужих ворот стало первым на Спартакиаде. В "Ладе" больше не осталось игроков с нулем заброшенных на турнире мячей, кроме вратарей.