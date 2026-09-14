Спортсменки из Самарской области заняли призовые места на соревнованиях по бегу

В Сочи на Розе Хутор состоялась серия всероссийских стартов по горному бегу.

Победу в Кубке России по горному бегу вверх одержала Надежда Лещинская. Также Надежда заняла второе место в чемпионате России по трейлу.

Бронзовую медаль Кубка России по горному бегу вверх завоевала Александра Ошкина.

Бронзу Кубка России по горному бегу вверх-вниз взяла Полина Данюк.

Второе место среди женщин на международном марафоне в Перми заняла Любовь Добровольская с результатом 02:43:23, сообщает пресс-служба самарского минспорта.