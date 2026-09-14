"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA — прогноз стабильный

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в очередной раз подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — универсальная страховая компания с диверсифицированным портфелем с долей рынка в 3,3% по итогам 2025 года, входящая в топ-10 компаний по объему совокупной страховой премии за 1 полугодие 2026 года. Основные бизнес-направления — автокаско, ОСАГО, страхование имущества юридических и физических лиц и ДМС.

В первом полугодии 2026 года объем страховых взносов ВСК составил 68,9 млрд рублей — это на 10,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Размер активов компании на 30.06.2026 года увеличился до 162,8 млрд рублей, объем собственных средств составил 66,7 млрд рублей. Аналитики агентства отметили в качестве позитивного фактора положительную динамику объема собственных средств на 30.06.2026 (+8,5% по сравнению с показателем на 30.06.2025).

Страховой портфель ВСК характеризуется высокой диверсификацией. По итогам первого полугодия 2026 года на долю каско пришлось 21,9% от общего объема взносов, а сборы в ключевом субъекте — Москве — составили 47,8% совокупной премии. Кроме того, Эксперт РА отметил высокое качество процесса урегулирования убытков.

Аналитики Агентства отметили и широкую диверсификацию каналов продаж в ВСК — в первом полугодии 2026 году на прямые продажи пришлось 9,7% от общего объема собранных премий, на продажи через агентов-физических лиц — 38,1%, на других юридических лиц — 12,5%.

Эксперты отметили высокий уровень показателя рентабельности инвестиций (16,5% за 2025 год и 10,7% за 1 полугодие 2026 года в годовом выражении) и капитала (12,8% за 2025 год, 15,6% за 1 полугодие 2026 года в годовом выражении). Аналитики позитивно оценили и качество активов ВСК: на 30.06.2026 значения коэффициентов общей ликвидности (1,67) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,32) находятся на высоком уровне. В числе позитивных факторов также выделяют отсутствие долговой нагрузки, оценочных и внебалансовых обязательств.

Качество перестраховочной защиты в 1 полугодии 2026 года оценивается агентством как высокое. Отношение максимально возможной по одному событию страховой выплаты-нетто к собственным средствам компании составило 0,7% на 30.06.2026, что отмечается в качестве позитивного фактора.

По мнению экспертов, ВСК обладает достаточно высоким качеством управления. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство отмечает высокий уровень стратегического и финансового планирования в компании.

"В этом году Страховой Дом ВСК продолжает реализацию обновленного стратегического цикла, который направлен на цифровизацию сервисов компании. Кроме того, мы довольно гибко реагируем на изменения внешней среды — учитываем новые риски при формировании линейки продуктов, развиваем классические оффлайн продажи. Все это позволяет ВСК быть универсальным выбором для разных групп страхователей, независимо от региона. Экономический ландшафт в последние годы стремительно меняется, и наша ключевая задача сейчас — внедрять инновационные решения в страховании, адаптироваться к новым вызовам, делать сервисы ВСК еще более удобными для клиентов", — отметила Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.