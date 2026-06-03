16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК и Банки.ру намерены вместе развивать цифровую инфраструктур ПСБ запускает программу страхования сотрудников МСБ с покрытием военных рисков Эксперты ВСК рассказали, как защитить недвижимость от атак БПЛА и чем рискуют владельцы квартир Яблоки, кукуруза и погодный хаос: ВСК выплатила аграриям более 500 млн рублей по сельскохозяйственным рискам В Страховом Доме ВСК посчитали, в какую сумму россиянам обходятся траты на страхование детей в спортивных соревнованиях

Страхование Финансы

ВСК и Банки.ру намерены вместе развивать цифровую инфраструктур

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК и финансовый маркетплейс Банки.ру в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии партнерства в сфере цифровых финансовых сервисов и клиентских решений.

Договор о сотрудничестве был подписан заместителем генерального директора по партнерским продажам Страхового Дома ВСК Евгением Шестовым и генеральным директором Банки.ру Романом Халанским.

Соглашение предполагает совместную проработку интеграций и пилотных проектов в области цифровых сервисов и клиентских решений, включая работу над инструментами для дистанционной покупки и бронирования страховых продуктов, развитием клиентского опыта и повышением оперативности обслуживания.

Кроме того, партнеры планируют совместное участие в рабочих группах, направленных на развитие InsurTech направления, развития дистанционных каналов продаж страховых продуктов, повышение клиентской ценности страхования.

"Мы видим много возможностей в совместной работе по развитию цифровых решений, которые повышают доступность страховых услуг. Вместе с ВСК мы будем тестировать и внедрять технологичные инструменты, направленные на повышение удобства и эффективности взаимодействия клиента с продуктами на маркетплейсе", — отметил Роман Халанский, генеральный директор Банки.ру.

"Наша компания последовательно работает над диверсификацией каналов продаж, и одними из них являются маркетплейсы, особенно в сегменте автострахования. В отдельные периоды почти четверть оформленных в ВСК полисов ОСАГО приходилась на онлайн-агрегаторы. И в будущем эта тенденция будет масштабироваться и на другие виды страхования — полисы для защиты имущества, здоровья и т. д. Мы в ВСК обладаем широкой экспертизой в части цифровизации сервисов, большой клиентской базой. Поэтому партнерство с крупнейшим российским маркетплейсом финансовых продуктов может стать дополнительным драйвером роста продаж через этот канал", — отметил Евгений Шестов, заместитель генерального директора по партнерским продажам Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5