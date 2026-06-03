ВСК и Банки.ру намерены вместе развивать цифровую инфраструктур

Страховой Дом ВСК и финансовый маркетплейс Банки.ру в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии партнерства в сфере цифровых финансовых сервисов и клиентских решений.

Договор о сотрудничестве был подписан заместителем генерального директора по партнерским продажам Страхового Дома ВСК Евгением Шестовым и генеральным директором Банки.ру Романом Халанским.

Соглашение предполагает совместную проработку интеграций и пилотных проектов в области цифровых сервисов и клиентских решений, включая работу над инструментами для дистанционной покупки и бронирования страховых продуктов, развитием клиентского опыта и повышением оперативности обслуживания.

Кроме того, партнеры планируют совместное участие в рабочих группах, направленных на развитие InsurTech направления, развития дистанционных каналов продаж страховых продуктов, повышение клиентской ценности страхования.

"Мы видим много возможностей в совместной работе по развитию цифровых решений, которые повышают доступность страховых услуг. Вместе с ВСК мы будем тестировать и внедрять технологичные инструменты, направленные на повышение удобства и эффективности взаимодействия клиента с продуктами на маркетплейсе", — отметил Роман Халанский, генеральный директор Банки.ру.

"Наша компания последовательно работает над диверсификацией каналов продаж, и одними из них являются маркетплейсы, особенно в сегменте автострахования. В отдельные периоды почти четверть оформленных в ВСК полисов ОСАГО приходилась на онлайн-агрегаторы. И в будущем эта тенденция будет масштабироваться и на другие виды страхования — полисы для защиты имущества, здоровья и т. д. Мы в ВСК обладаем широкой экспертизой в части цифровизации сервисов, большой клиентской базой. Поэтому партнерство с крупнейшим российским маркетплейсом финансовых продуктов может стать дополнительным драйвером роста продаж через этот канал", — отметил Евгений Шестов, заместитель генерального директора по партнерским продажам Страхового Дома ВСК.