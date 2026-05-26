Яблоки, кукуруза и погодный хаос: ВСК выплатила аграриям более 500 млн рублей по сельскохозяйственным рискам

Аграрии по всей стране завершают полевые работы, а страховые компании подводят итоги прошлого года. Сезон выдался тяжёлым для российских аграриев: погода преподносила сюрпризы в самых разных уголках страны. Страховой Дом ВСК выплатил страховую компенсацию за погибший или поврежденный урожай более 50 хозяйствам из 15 регионов. Всего по заявленным сельхозпроизводителями случаям гибели урожая 2025 г. из-за неблагоприятных погодных условий компания выплатила более 500 млн рублей. Опыт прошлого года — хороший повод задуматься о защите будущего урожая уже сейчас.

По данным региональных властей, в 2025 году режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве вводили более чем в 40 регионах страны. Главные причины — засуха в Поволжье и на юге, переувлажнение почвы и ранний снег в Сибири, заморозки в Центральной России. ВСК работала во всех пострадавших регионах и оперативно выплачивала компенсации.

Сибирский сюрприз: ранний снег в Омской области

Одной из самых сложных ситуаций стала агрометеорологическая обстановка в Омской области. На фоне затяжных дождей в период уборочной компании выпал и быстро лёг плотным покровом снег. Из-за этого значительную часть яровых зерновых культур не успели убрать — колосья оказались под снегом в фазе полной спелости, что привело к полеганию посевов и повреждению зерна. ВСК признала это страховым случаем и выплатила хозяйствам компенсацию в размере более 50 млн рублей, чтобы они смогли покрыть убытки от "снежной аномалии".

Кукуруза сдалась без боя: жара уничтожила "царицу полей"

В результате аномальной жары на юге России на обширной территории погиб урожай. В наибольшей степени под влияние засушливых условий попали яровые сельскохозяйственные культуры. Так, в некоторых хозяйствах кукуруза так и не смогла сформировать початки — посевы пришлось списать, а аграрии получили выплату в полном объёме стоимости урожая. Несколько хозяйств Краснодарского края получили выплаты за гибель урожая кукурузы в сумме около 30 млн рублей.

Яблоку негде было упасть: ВСК выплатила за погибший урожай фруктов более 300 млн рублей

Краснодарский край по итогам 2025 года стал лидером по сумме выплат, здесь компенсации превысили 400 млн рублей. Из них 307 млн рублей — предприятию из Абинского района за погибший урожай яблок. Эта выплата стала одной из крупнейших за всю историю агрострахования в России.

Страховой Дом ВСК входит в Национальный союз агростраховщиков (НСА) и является одним из основных агростраховщиков на рынке. Компания страхует агрориски как с государственной поддержкой, так и без неё. За последние 4 года объём страхования урожая в ВСК вырос почти в три раза, причём в 2024 году рост составил сразу 40% (притом что весь рынок агрострахования вырос всего на 2%). Сейчас доля договоров с господдержкой в портфеле компании составляет 79%. В целом компания страхует урожай, насаждения, сельскохозяйственных животных по всем основным программам, разработанным Союзом агростраховщиков в рамках закона о господдержке.