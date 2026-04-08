16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Блогерам на заметку: больше всего контенту инфлюенсеров доверяют краснодарцы и дети, а меньше других — пермяки "КонсультантПлюс" рассказывает: как страховая компания "перемудрила" сама себя Московские агенты ВСК включились в борьбу за автомобиль ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC Россиянам приготовиться: в апреле фиксируют рекордное число обращений из-за стихийных бедствий, в лидерах — Ижевск

Страхование Финансы

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России могут начать регулировать финансовых блогеров — с таким предложением в марте выступил Банк России. По оценкам регулятора, инфлюенсеры зачастую занимаются скрытой рекламой, что может негативно сказаться на потребителях. По данным собственного исследования Страхового Дома ВСК, россияне действительно демонстрируют высокий уровень доверия к блогерам — 67%, а среди молодёжной аудитории этот показатель еще выше — 76%. Причем, почти каждый второй респондент признается в совершении покупки под влиянием рекомендаций авторов блогов.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 9% россиян полностью доверяют контенту инфлюенсеров, еще 57% — в целом полагаются на их мнение. Регионы-лидеры по данному показателю — Краснодарский край (84%) и Свердловская область (83%). Скептически относятся к деятельности блогеров жители Нижегородской области (70%) и Пермского края (67%).

Почти половина россиян — 47% — признаются, что совершали покупки (в том числе, финансовых продуктов) под влиянием инфлюенсеров. Чаще всего следуют их рекомендациям люди в возрасте 25-34 лет (60% в этой категории), с высоким уровнем дохода (55% в этой категории). Наиболее недоверчивые россияне проживают в Пермском крае (77% считают, что на них не влияет мнение сторонних авторов), Нижегородской и Самарской областей (по 70%).

Самая преданная аудитория блогеров — дети. 77% россиян признались в том, что контент блогеров влияет на покупки для их детей. Особенно это характерно для молодых родителей — 18-24 лет (92% в этой возрастной категории) и 25-34 лет (87%), чаще всего среди людей со средним доходов (78% в данной категории).

По данным опроса ВСК, именно навязчивая реклама больше всего раздражает россиян в блогерах — 41%. Для людей с невысоким уровнем дохода наиболее отталкивающим фактором является манипулирование мнением подписчиков (44%), отсутствие фактчекинга (33%), несовпадение реального образа жизни от контента, а также, если автор сам не верит в ценности, транслируемые аудитории (по 22%).

У россиян со средним и высоким доходом вызывает раздражение токсичное поведение инфлюенсеров (19% и 16% в каждой из категорий), неумение воспринимать критику со стороны (18% и 16%), слишком высокий заработок блогеров (15% и 12%). 

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3