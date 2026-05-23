Президент встретился с выпускниками программы "Время героев"

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками федеральной кадровой программы "Время героев". Мероприятие стало ключевым событием, закрепившим переход к новой модели государственной кадровой политики, где опыт и преданность Родине становятся главными критериями для занятия руководящих должностей.

Программа "Время героев", инициированная главой государства, выступает прямым кадровым лифтом для военнослужащих. Она позволяет участникам СВО адаптировать уникальный боевой опыт к мирной жизни, развить управленческие компетенции и занять ключевые посты в различных структурах. На сегодняшний день более 70 выпускников уже назначены на высокие позиции в органах власти и госкорпорациях.

"Я в свое время обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев", — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к выпускникам.

В ходе встречи обсуждалась поддержка участников программы, которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские власти подтвердили, что ветераны СВО, доказавшие эффективность на поле боя и в мирном труде, продолжат получать всестороннюю поддержку в своем стремлении служить стране на государственной службе.

Одним из участников встречи стал представитель Самарской области — ветеран СВО, доброволец и финалист программы Константин Яшин. Боевой путь Константина — это пример высочайшей самоотдачи: награжденный Орденом "Службою и храбростью" II степени, медалями "За Отвагу" и "За боевые заслуги", он прошел путь от рядового бойца до командира 6-го добровольческого отряда "БАРС".

Уникальный опыт пилотирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в зоне СВО лег в основу его мирной карьеры. Сегодня Константин Яшин возглавляет Автономную некоммерческую организацию "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "САМАРА" в Тольятти. Под его руководством площадка реализует задачи национального проекта по развитию беспилотной авиации — отрасли, которую Президент лично курирует.

Важно отметить, что свой статус и навыки Константин передает другим. При поддержке Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" (где он получил обучение по программе "Социальное проектирование в госуправлении") Яшин организовал трудовую адаптацию ветеранов.

Отдельного внимания заслуживает жизненная позиция ветерана. Являясь многодетным отцом (воспитывает пятерых детей вместе с супругой Екатериной), Константин уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи в школах.

"Я не мыслю любовь к семье отдельно от любви к Родине. Для меня они — как одно целое: родной дом является её маленьким воплощением, а вся наша страна — огромной семьёй", — поделился Яшин.

Комментируя итоги встречи с Президентом, Константин Яшин отметил: "Для меня большая ответственность и честь стать выпускником первого потока программы "Время героев". Это уникальный проект, аналогов которому нет в мире. Два года назад наш Президент лично принял решение о запуске первого потока, напутствовал нас. В январе 2025 года Владимир Владимирович лично посетил созданную производственную площадку в Тольятти и поставил задачи, которые нет шансов не выполнить. Сейчас работа в регионе уже давно вышла за рамки предприятия — совместно с Правительством Самарской области мы работаем по всем направлениям: промышленность, экономика, наука, образование, социальная сфера. Вчера Президент напомнил, что все только начинается. У служения Родине нет выходных и праздников — это смысл жизни, и мы готовы оправдать доверие Президента и жителей нашей Великой страны".

Встреча главы государства с выпускниками подтверждает: управленческий аппарат страны планово обновляется. Опора на героев, прошедших фронт и готовых созидать в тылу, закладывает прочный фундамент развития России на десятилетия вперед.