Правительство РФ списало Самарской области долги на 9,4 млрд рублей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей. В числе этих регионов Самарская область, которой простят 9,4 млрд рублей.

Как поясняется на сайте федерального правительства, объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов.

"Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни наших граждан", - заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.