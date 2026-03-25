В отделе МВД России по Чапаевску сменился руководитель

В Чапаевске начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу нового руководителя — подполковника полиции Владимира Попова.

Игорь Геннадьевич поздравил Владимира Попова с назначением и отметил, что Владимир Владимирович хорошо владеет оперативной обстановкой в городе и пожелал подполковнику полиции и коллективу Отдела успехов в решении поставленных задач.

Владимир Владимирович Попов родился в 1984 г. в Куйбышеве. Начал службу в органах внутренних дел в 2005 г. в Самаре с должности сотрудника патрульно-постовой службы милиции. В 2006 г. окончил Самарский государственный экономический университет по специальности "Юриспруденция". В Чапаевск перевелся в 2021 г. на должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Чапаевску.

Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" 3, 2 и 1 степени, медалью МВД России "За доблесть в службе".