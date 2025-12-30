Главой управления Росгвардии по Самарской области назначен Сергей Абрамов

Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. полковник полиции Сергей Абрамов назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Самарской области.

Абрамов проходил службу на различных должностях, включая руководящие, в подразделениях лицензионно-разрешительной работы сначала в системе МВД России, затем в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации.

Напомним, что с октября 2025 г. полковник полиции Сергей Абрамов временно исполнял обязанности начальника регионального управления Росгвардии. Его предшественник - генерал-майор полиции Евгений Панков перешел на работу в Курскую область.

Сергей Абрамов имеет два высших образования и ученую степень кандидата социологических наук. Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.