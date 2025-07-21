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Глава управления Росгвардии по Самарской области переходит на работу в Курск

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента России генерал-майор полиции Евгений Панков назначен начальником Управления Росгвардии по Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Евгений Панков ранее возглавлял Управление Росгвардии по Самарской области. Напомним, Евгений Александрович Панков, выпускник Сибирского юридического института, начал карьеру в 1994 году. За годы службы прошел путь от младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска до командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Красноярскому краю. С 2020 г. возглавлял ОМОН "Зверобой-Юг" Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Указом президента РФ от 16 апреля 2024 г. назначен начальником Управления Росгвардии по Самарской области. За годы службы удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, двух медалей "За отвагу", медали "За отличие в охране общественного порядка", а также наградного оружия.

"Поздравляю Евгения Александровича с высоким назначением. Верю, что он сумеет оправдать оказанное ему доверие. Сегодня роль Росгвардии в Курском регионе имеют совершенно особое значение. Со своей стороны правительство Курской области будет оказывать Росгвардии максимальное содействие в реализации всех поставленных задач", — написал также 21 июля Александр Хинштейн в соцсетях.

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