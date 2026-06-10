Марина Сидухина: "У региона есть 10 лет на подготовку к 450-летнему юбилею"

Во вторник, 9 июня, президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу правительства Самарской области и подписал Указ № 406 о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Решение прокомментировала сенатор РФ, координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, замсекретаря Самарского реготделения "Единой России" Марина Сидухина.

"Это важная и позитивная оценка — прежде всего людей, которые на протяжении веков создавали и сохраняли наш город и его уникальные традиции, — подчеркнула сенатор. — Самара — город на Волге, город трудовой доблести и ремесленных школ, крепкий оплот обороны и промышленного производства. Именно здесь ковали мастерство рабочие, развивались традиции кораблестроения и авиации, росли поколения ученых, инженеров, космонавтов, спортсменов. Все это — заслуга наших семей, педагогов, ветеранов и трудовых коллективов".

Марина Сидухина отметила, что у региона есть 10 лет, чтобы достойно подготовиться к юбилею.

"Это время для конкретной работы: сохранения исторической среды, поддержки народных промыслов, обновления городских пространств, создания новых культурных и образовательных программ, вовлечения молодежи и волонтеров. Важно, чтобы программа юбилея отражала память, труд и обычаи наших людей, а не только торжественные даты. Мы сможем показать все многообразие культур и традиций волжской земли!" — добавила она.

По ее словам, в ближайшее время будет создан оргкомитет, в который войдут представители муниципалитетов, культурных и образовательных учреждений, бизнеса и общественности.

"Важно, чтобы учитывалось мнение жителей города, — подчеркнула сенатор. — Благодарю президента страны за эту высокую оценку и оказанную поддержку. Доверие будем оправдывать делом — шаг за шагом, рука об руку, дорогие земляки. Спасибо вам за труд, за память и за веру в наш общий дом — Самару. Впереди большая работа — и мы ее сделаем!".