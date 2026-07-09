Временные трудности и запас прочности: Владимир Путин провел совещание по стабилизации топливного рынка

Президент России, члены правительства и представители регионов обсудили работу топливного и транспортного секторов экономики. Глава государства назвал возникшие в ряде регионов проблемы с поставками топлива временными трудностями и заверил, что у властей есть все ресурсы для сохранения контроля над ситуацией.
Поводом для встречи стала непростая обстановка с обеспечением горючим в некоторых субъектах РФ. Особенно сложная ситуация сложилась в Крыму, где из-за логистических особенностей и отсутствия крупных сетей цены на топливо оказались выше, чем в других регионах. Владимир Путин подчеркнул, что действия противника направлены не только на нанесение ущерба экономике, но и на создание нервозности в обществе, а также на срыв отпускного сезона на юге страны. По словам президента России, эта задача киевского режима невыполнима.
В ходе совещания был утвержден ряд конкретных шагов по нормализации обстановки. Путин поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сетей АЗС. Глава государства отметил, что чем шире и разнообразнее сеть, тем сложнее противнику нанести ей ущерб.
"Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они "не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС", а выдавали топливо и независимым АЗС", — заявил Владимир Путин.
Отдельное внимание было уделено Крыму: решения по поддержке региона должны приниматься максимально быстро, все ресурсы для этого имеются. Вице-премьеру Александру Новаку поручено регулярно докладывать о ходе решения топливных проблем лично президенту и премьер-министру.
Правительство перешло на ежедневный режим работы для устранения логистических сбоев, вызванных атаками на гражданскую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы. Государство выстраивает открытый диалог с гражданами, признавая наличие сложностей, но демонстрируя четкий план действий.
Для стабилизации рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, снижены нормативы биржевых продаж с 15 до 10 процентов, увеличена загрузка заводов и налажены прямые поставки от производителей к потребителям. Кроме того, для повышения доступности горючего государство приступило к его временному импорту, а на бирже введены ограничения на рост цен.
Власти продолжают мониторить обстановку на федеральном и региональном уровнях, находятся в постоянном контакте с производителями и сетями и готовы принимать новые меры до момента полной нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке.
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Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...