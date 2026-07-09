Временные трудности и запас прочности: Владимир Путин провел совещание по стабилизации топливного рынка

Президент России, члены правительства и представители регионов обсудили работу топливного и транспортного секторов экономики. Глава государства назвал возникшие в ряде регионов проблемы с поставками топлива временными трудностями и заверил, что у властей есть все ресурсы для сохранения контроля над ситуацией.

Поводом для встречи стала непростая обстановка с обеспечением горючим в некоторых субъектах РФ. Особенно сложная ситуация сложилась в Крыму, где из-за логистических особенностей и отсутствия крупных сетей цены на топливо оказались выше, чем в других регионах. Владимир Путин подчеркнул, что действия противника направлены не только на нанесение ущерба экономике, но и на создание нервозности в обществе, а также на срыв отпускного сезона на юге страны. По словам президента России, эта задача киевского режима невыполнима.

В ходе совещания был утвержден ряд конкретных шагов по нормализации обстановки. Путин поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сетей АЗС. Глава государства отметил, что чем шире и разнообразнее сеть, тем сложнее противнику нанести ей ущерб.

"Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они "не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС", а выдавали топливо и независимым АЗС", — заявил Владимир Путин.

Отдельное внимание было уделено Крыму: решения по поддержке региона должны приниматься максимально быстро, все ресурсы для этого имеются. Вице-премьеру Александру Новаку поручено регулярно докладывать о ходе решения топливных проблем лично президенту и премьер-министру.

Правительство перешло на ежедневный режим работы для устранения логистических сбоев, вызванных атаками на гражданскую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы. Государство выстраивает открытый диалог с гражданами, признавая наличие сложностей, но демонстрируя четкий план действий.

Для стабилизации рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, снижены нормативы биржевых продаж с 15 до 10 процентов, увеличена загрузка заводов и налажены прямые поставки от производителей к потребителям. Кроме того, для повышения доступности горючего государство приступило к его временному импорту, а на бирже введены ограничения на рост цен.

Власти продолжают мониторить обстановку на федеральном и региональном уровнях, находятся в постоянном контакте с производителями и сетями и готовы принимать новые меры до момента полной нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке.