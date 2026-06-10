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Кристина Гнатюк: "К 2036 году Самара преобразится благодаря реализации новых проектов"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 июня, президент РФ Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу правительства Самарской области и подписал указ №406 о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Решение прокомментировала председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области, директор АНО "Центр реализации проектов "Молодежь Волги Кристина Гнатюк.

"Это историческое решение, которого мы очень ждали. 450 лет - серьезная дата, которая объединит всех, кто здесь родился, вырос или связал свою жизнь с нашим городом", - отметила Кристина Гнатюк.

Председатель совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" подчеркнула, что подготовка к такому масштабному юбилею даст дополнительные возможности для развития города: новые общественные пространства, поддержку социальных и культурных проектов.

"У нас впереди целых 10 лет, а это значит, что мы успеем воспитать еще одно поколение достойных граждан, которые будут своим трудом, талантами и неравнодушием работать над процветанием Самары", - добавила Кристина Гнатюк.

Общественный деятель убеждена, что к 2036 году город преобразится благодаря реализации новых проектов, а каждый житель ощутит свою причастность к этому масштабному и важному событию.

"От всей души благодарю Вячеслава Андреевича Федорищева за инициативу и постоянное внимание к развитию нашего региона. И, конечно, огромное спасибо президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и доверие", - добавила она.

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