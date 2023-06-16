Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

В пятницу, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Дмитрий Азаров в присутствии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АНО "Платформа "Национальной технологической инициативы" Дмитрием Песковым.

Благодаря документу в регионе будет создан Научно-производственный центр испытаний и компетенций. Он будет оказывать содействие в развитии кластера беспилотной авиации в Самарской области.

Уже в декабре этого года планируется запуск производства беспилотных авиационных систем в регионе.

Богатейший опыт, высококлассные специалисты, профильные вузы, предприятия по производству комплектующих, специальные налоговые режимы позволяют в регионе быстро реализовать проект создания такого кластера с большой степенью эффективности. Основная площадка по выпуску БАС будет организована в Тольятти. Напомним, этот проект губернатор представил президенту России Владимиру Путину во время встречи и нашел поддержку.

В рамках ПМЭФ Дмитрий Азаров презентовал проект на стенде Самарской области Игорю Комарову. "Это наш перспективный проект, который мы активно уже реализуем, а вчера подписали соглашение, - рассказал губернатор полпреду Президента РФ в ПФО. - Мы локализуем производство беспилотников - лучших, на наш взгляд. И уже в декабре планируем открыть производство на площадке Особой экономической зоны "Тольятти".

Дмитрий Азаров добавил, что инвестиции в реализацию проекта по созданию в Самарской области кластера беспилотной авиации составят более 20 млрд рублей, будет создано свыше тысячи рабочих мест.

"Транспорт будущего" намерен выстроить работу полного цикла - от разработки и проектирования беспилотных авиационных систем, проведения летных испытаний до серийного производства, привлекая вузы и инжиниринговые центры региона. Кроме того, компания будет заниматься подготовкой кадров, постпродажным обслуживанием, сервисом и созданием сети потребления.

Проект стратегически важен как для региона, так и для всей страны в целом. Он станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации.

Дмитрий Азаров отметил, что в дополнение к соглашению с компанией "Транспорт будущего" был подписан документ о сотрудничестве в сфере развития БАС с Правительством Москвы, свою лепту внесет и АО "АвтоВАЗ".

"Сейчас уровень локализации комплектующих составляет 70%. Благодаря сотрудничеству надеемся выйти на стопроцентный уровень. Мы рассчитываем на полное сопряжение всех наших усилий. Поэтому уверен, что этот проект точно будет успешным", - подчеркнул губернатор.

"В компании очень много подготовленных людей, которые имеют техническое образование и необходимые знания и навыки. А если еще есть и поддержка со стороны областного правительства, губернатора, проект будет реализован", - подчеркнул Игорь Комаров.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает создание в регионе Научно-производственного центра испытаний и компетенций. Он будет способствовать продвижению и реализации на отечественном и мировом рынках новых технологий в сфере развития беспилотных авиационных систем.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область давно сотрудничает с платформой НТИ. "Создание нового кластера беспилотной авиации для экономики региона стало возможным во многом благодаря нашему сотрудничеству. Я от всей души благодарю Игоря Анатольевича Комарова, Дмитрия Николаевича Пескова за сопровождение этого проекта, который находится в фокусе внимания Президента страны Владимира Владимировича Путина и, конечно, сопровождение его и со стороны технологической платформы и полномочного представителя для нас крайне важны. Именно это во многом это обеспечивает скорость реализации проекта. Мы действительно планируем, что уже в декабре начнется производство беспилотников на территории Самарской области. В рамках ПМЭФ все необходимые соглашения подписаны", - подчеркнул губернатор.

"Надеемся, что все решения, которые мы создаем, будут делать жизнь людей более безопасной, - подчеркнул Дмитрий Песков, отметив ряд совместных проектов, которые уже успешно реализуются. - Нам в целом очень нравится, как реализуется сотрудничество с Самарской областью. Уже развернуто производство на базе Самарского медицинского университета, и он стал одним из участников правительственного проекта под руководством Андрея Белоусова. И сегодня такие чемоданчики, которые уже спасают каждый день, разработаны в Самаре, начинают использоваться в других регионах, первая тысяча пациентов эксперимент проходит, в следующем году будет тиражирование во все регионы РФ. Поэтому в целом крайне довольны взаимодействием".

Игорь Комаров, оценивая динамику развития региона, отметил уверенный рост и движение вперед. "Благодаря синергии и правильному нахождению места реализации проекта, поддержки регионом самого проекта он реализуется в очень короткие сроки. И я думаю, очень важно здесь участие Самарской области и сам потенциал ОЭЗ именно с точки зрения подготовки инженерных кадров - очень хорошие традиции и очень хорошие условия для того, чтобы и в перспективе этот проект реализовывался. И конечно, такой кластер мощный, где находится у нас и Автоваз, и высокотехнологичные производства, которые связаны и с высокими технологиями, и с материалами, и с другими направлениями, которые позволят взаимодействовать и развивать ОЭЗ и сам кластер в Тольятти. Это очень хорошее направление, которое заслуживает и одобрения, и поддержки", - подчеркнул полномочный представитель президента России в ПФО.