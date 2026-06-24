Судья из Чапаевска пытается оспорить отставку спустя три года

Экс-судья Чапаевского городского суда 58-летний Сергей Овчинников не оставляет попыток оспорить свою принудительную отставку, произошедшую в 2023 году.
Сергей Овчинников занимал должность судьи с 2005 года. До этого работал в прокуратуре. Его злоключения начались в 2022 г., когда Квалификационная коллегия судей Самарской области привлекла его к дисциплинарной ответственности за "нарушение процессуальных сроков, пренебрежительное отношение к обязанностям, недостойное поведение в коллективе". Тогда Овчинников дошел до Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), на заседании которой заявил, что ему не дают работать, на него плохо воздействует председатель суда, а секретарь и помощник судьи выполняют указания председателя. Тогда его жалобу не удовлетворили.
8 сентября 2023 г. региональная Квалификационная коллегия судей приняла решение привлечь Овчинникова к дисциплинарной ответственности уже в виде досрочного прекращения полномочий судьи и лишением шестого квалификационного класса. Это решение он также пытался обжаловать в ВККС. На ее заседании Овчинников ссылался на загруженность суда и проблемы с секретарями. Его жалоба также не была удовлетворена.
И вот спустя почти три года 26 июня Квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрит заявление Сергея Овчинникова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения от сентября 2023 г. о его принудительной отставке. Это следует из опубликованной повестки заседания.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...