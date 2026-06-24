Судья из Чапаевска пытается оспорить отставку спустя три года

Экс-судья Чапаевского городского суда 58-летний Сергей Овчинников не оставляет попыток оспорить свою принудительную отставку, произошедшую в 2023 году.

Сергей Овчинников занимал должность судьи с 2005 года. До этого работал в прокуратуре. Его злоключения начались в 2022 г., когда Квалификационная коллегия судей Самарской области привлекла его к дисциплинарной ответственности за "нарушение процессуальных сроков, пренебрежительное отношение к обязанностям, недостойное поведение в коллективе". Тогда Овчинников дошел до Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), на заседании которой заявил, что ему не дают работать, на него плохо воздействует председатель суда, а секретарь и помощник судьи выполняют указания председателя. Тогда его жалобу не удовлетворили.

8 сентября 2023 г. региональная Квалификационная коллегия судей приняла решение привлечь Овчинникова к дисциплинарной ответственности уже в виде досрочного прекращения полномочий судьи и лишением шестого квалификационного класса. Это решение он также пытался обжаловать в ВККС. На ее заседании Овчинников ссылался на загруженность суда и проблемы с секретарями. Его жалоба также не была удовлетворена.

И вот спустя почти три года 26 июня Квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрит заявление Сергея Овчинникова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения от сентября 2023 г. о его принудительной отставке. Это следует из опубликованной повестки заседания.