Самарский областной суд хочет возглавить Ксения Мельникова

Судья Самарского областного суда Ксения Мельникова намерена занять пост его председателя. Вопрос о рекомендации ее кандидатом на эту должность включен в повестку заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ, которое пройдет 25-29 мая.

Ксения Мельникова работает в облсуде с 2017 года. До этого она три года была судьей Кировского районного суда Самары. Интересно, что именно ей на днях было распределено громкое дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова.

Напомним, с 2019 г. Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 год. Конкурс на должность был объявлен еще в 2024 году.

Заявки ранее подавали судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Игорь Тимохин, председатель Промышленного районного суда Самары Татьяна Керосирова и председатель Автозаводского районного суда Тольятти Светлана Новинкина. Однако ВККС не дала им рекомендации.

Вадим Кудинов не стал пытаться продлить полномочия на второй срок и получил рекомендацию ВККС на должность председателя Калужского областного суда.

Пока же обязанности председателя Самарского областного суда исполняет его заместитель Александр Шилов.