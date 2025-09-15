ВККС не дала рекомендации кандидатам в председатели Самарского облсуда

В понедельник, 15 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления трех кандидатов на должность председателя Самарского областного суда. Как сообщает pravo.ru, рекомендацию не получил ни один из них.
Так, выяснилось, что у председателя Промышленного районного суда Самары Татьяны Керосировой, подавшей заявление, три родственника работают в различных учреждениях, дела которых не раз рассматривал областной суд. Председатель ВККС поинтересовался, как она будет действовать в таких случаях, если станет председателем. Татьяна Керосирова заявила, что не видит здесь конфликта интересов, поскольку родственники не являются юристами и лично в заседаниях не участвуют. Если же дела с этими организациями все же попадут в суд, она "будет ориентировать судей на принятие беспристрастных решений", пообещала судья.
Председателю Автозаводского районного суда Тольятти Светлане Новинкиной отказали из-за огромного количества штрафов. "Езжу на автомобиле, езжу быстро", - пояснила она, пообещав исправиться и добавив, что ей уже стоит пересаживаться с личного автомобиля на служебный.
К судье Шестого кассационного суда общей юрисдикции Игорю Тимохину возникли вопросы из-за того, что он ранее заявлялся на пост председателя Кировского областного суда, не получив рекомендацию. Коллегии было неясно, почему он пробуется "то в одно учреждение, то в другое", а не на вышестоящую должность в Шестой кассации, где работает. Тимохин пояснил, что откликнулся, поскольку открылась такая вакансия и он проживает в Самаре.
Напомним, с 2019 г. Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 года.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...