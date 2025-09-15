16+
Федеральная власть Власть и политика

ВККС не дала рекомендации кандидатам в председатели Самарского облсуда

МОСКВА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
В понедельник, 15 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления трех кандидатов на должность председателя Самарского областного суда. Как сообщает pravo.ru, рекомендацию не получил ни один из них.

Так, выяснилось, что у председателя Промышленного районного суда Самары Татьяны Керосировой, подавшей заявление, три родственника работают в различных учреждениях, дела которых не раз рассматривал областной суд. Председатель ВККС поинтересовался, как она будет действовать в таких случаях, если станет председателем. Татьяна Керосирова заявила, что не видит здесь конфликта интересов, поскольку родственники не являются юристами и лично в заседаниях не участвуют. Если же дела с этими организациями все же попадут в суд, она "будет ориентировать судей на принятие беспристрастных решений", пообещала судья.

Председателю Автозаводского районного суда Тольятти Светлане Новинкиной отказали из-за огромного количества штрафов. "Езжу на автомобиле, езжу быстро", - пояснила она, пообещав исправиться и добавив, что ей уже стоит пересаживаться с личного автомобиля на служебный.

К судье Шестого кассационного суда общей юрисдикции Игорю Тимохину возникли вопросы из-за того, что он ранее заявлялся на пост председателя Кировского областного суда, не получив рекомендацию. Коллегии было неясно, почему он пробуется "то в одно учреждение, то в другое", а не на вышестоящую должность в Шестой кассации, где работает. Тимохин пояснил, что откликнулся, поскольку открылась такая вакансия и он проживает в Самаре. 

Напомним, с 2019 г. Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 года.

