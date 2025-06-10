ВККС открыла конкурс на должность председателя Самарского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии председателя Самарского областного суда.

Заявления от претендентов будут принимать до 11 июля.

Напомним, действующий председатель областного суда Вадим Кудинов был назначен в 2019 году. Его полномочия истекали в марте 2025 года.

При этом в июле 2024 г. уже открывался конкурс на эту должность.