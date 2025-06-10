ВККС открыла конкурс на должность председателя Самарского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии председателя Самарского областного суда.
Заявления от претендентов будут принимать до 11 июля.
Напомним, действующий председатель областного суда Вадим Кудинов был назначен в 2019 году. Его полномочия истекали в марте 2025 года.
При этом в июле 2024 г. уже открывался конкурс на эту должность.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...