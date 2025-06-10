16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВККС открыла конкурс на должность председателя Самарского облсуда Руководителем СУ СКР по Самарской области назначен Павел Олейник Андрей Кислов принял участие в итоговой коллегии Минсельхоза России Главой СУ СКР по Самарской области может стать Олейник из Татарстана Умерла председатель Самарского облсуда в почетной отставке Любовь Дроздова

Федеральная власть Власть и политика

ВККС открыла конкурс на должность председателя Самарского облсуда

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии председателя Самарского областного суда.

Заявления от претендентов будут принимать до 11 июля.

Напомним, действующий председатель областного суда Вадим Кудинов был назначен в 2019 году. Его полномочия истекали в марте 2025 года.

При этом в июле 2024 г. уже открывался конкурс на эту должность.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6