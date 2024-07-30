Объявлен конкурс на должность председателя Самарского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 29 июля объявила об открытии вакантной должности председателя Самарского областного суда. Заявки от кандидатов будут приниматься до 29 августа.
Напомним, действующий председатель областного суда Вадим Кудинов был назначен указом президента в 2019 году. Его полномочия истекают в марте 2025 года.
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