Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФССП

В воскресенье, 1 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с Днем судебного пристава.
Глава региона отметил, что их служба занимает достойное место в системе органов государственной исполнительной власти. В России это единственный орган, уполномоченный осуществлять принудительное исполнение судебных решений.
"Результативная деятельность службы судебных приставов напрямую влияет на ситуацию в экономике и социальной сфере, наполняемость областного бюджета и, что крайне важно, — укрепляет веру наших граждан в справедливость, силу закона и авторитет государства. Сотрудники ведомства бдительно стоят на страже законности, защищая интересы людей, чьи права были нарушены.
Несмотря на колоссальные объемы находящихся в работе исполнительных документов и высокие нагрузки самарским судебным приставам удаётся эффективно справляться с поставленными задачами.
Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственность и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Спасибо ветеранам ведомства, чей вклад в развитие и укрепление службы вызывает искреннее уважение и признание. Особые слова благодарности за поддержку участников специальной военной операции, внимание к их семьям.
Не сомневаюсь, что ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению основ российской государственности, формированию правового сознания жителей нашего региона, достижению победы в СВО.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!", — говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит