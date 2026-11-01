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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФССП

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с Днем судебного пристава.

Глава региона отметил, что их служба занимает достойное место в системе органов государственной исполнительной власти. В России это единственный орган, уполномоченный осуществлять принудительное исполнение судебных решений.

"Результативная деятельность службы судебных приставов напрямую влияет на ситуацию в экономике и социальной сфере, наполняемость областного бюджета и, что крайне важно, — укрепляет веру наших граждан в справедливость, силу закона и авторитет государства. Сотрудники ведомства бдительно стоят на страже законности, защищая интересы людей, чьи права были нарушены.

Несмотря на колоссальные объемы находящихся в работе исполнительных документов и высокие нагрузки самарским судебным приставам удаётся эффективно справляться с поставленными задачами.

Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственность и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Спасибо ветеранам ведомства, чей вклад в развитие и укрепление службы вызывает искреннее уважение и признание. Особые слова благодарности за поддержку участников специальной военной операции, внимание к их семьям.

Не сомневаюсь, что ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению основ российской государственности, формированию правового сознания жителей нашего региона, достижению победы в СВО.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!", — говорится в поздравительном адресе. 

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