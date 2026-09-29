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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Мероприятие прошло в закрытом режиме. В повестке — комплекс вопросов, направленных на обеспечение безопасности в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Один из ключевых — меры по защите объектов инфраструктуры. Участники заседания также рассмотрели результаты деятельности городской профильной комиссии.

"Складывающаяся оперативная обстановка требует не только реализовать меры, направленные на повышение эффективности защиты инфраструктуры региона от угроз воздушного нападения, но и обеспечить надлежащий уровень безопасности от угроз диверсионного характера", — подчеркнул руководитель области.

В ходе заседания было отмечено, что на федеральном и региональном уровнях проводится значительная работа по совершенствованию системы противодействия террористическим угрозам. Важным элементом, как сказал губернатор, стало образование в соответствии с указом президента Владимира Путина регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра — основного координатора деятельности по реагированию на террористические атаки с использованием беспилотных воздушных судов.

"Армия России, силы ПВО, все службы, задействованные в обеспечении безопасности, работают в полной мере, отвечая на вызовы, — акцентировал Вячеслав Федорищев. — Еще раз хотел бы подчеркнуть и сказать жителям Самарской области, что все силы приведены в повышенную готовность, безопасность региона обеспечивается и будет обеспечена".

По итогам заседания профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

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