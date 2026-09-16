Губернатор Вячеслав Федорищев: "Я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает"

В эфире "Прямой линии" на ГТРК "Самара" губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о том, почему сам всегда ходит на выборы и почему это важно сделать каждому.
18, 19, 20 сентября в Самарской области пройдут выборы депутатов в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу. Вячеслав Федорищев отметил, что является жителем большого региона, а в большом регионе требуются очень сильные помощники, которые работают в законодательной власти — и в Совете Федерации, и в Госдуме.
"Бездействующий депутат Госдумы или, наоборот, тот, который своими действиями или словами провоцирует население, — это беда. Поэтому я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает, — подчеркнул губернатор. — Я не просто так вступил в партию "Единая Россия" — я знаю точно, что в этой партии те депутаты, которые работают и показывают своим примером — это люди дела. Поэтому я буду голосовать за сильную Россию, за сильный регион".
Вячеслав Федорищев пригласил жителей прийти на выборы. "Сейчас формируется пятилетний период работы Государственной Думы, огромное количество вопросов требует законодательной поддержки. И нам с вами точно, как очень большому региону, нужно продвигать свои интересы, ставить вопросы, которые нас беспокоят, доказывать, объяснять. Поэтому нам нужны сильные представители в Госдуме. Поэтому я прошу всех прийти сделать свой выбор. Выбор честный, выбор независимый — то, как у вас на душе, то, как вы видите работу тех или иных кандидатов", — обратился он к жителям.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит