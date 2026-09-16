Губернатор Вячеслав Федорищев: "Я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает"

В эфире "Прямой линии" на ГТРК "Самара" губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о том, почему сам всегда ходит на выборы и почему это важно сделать каждому.

18, 19, 20 сентября в Самарской области пройдут выборы депутатов в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу. Вячеслав Федорищев отметил, что является жителем большого региона, а в большом регионе требуются очень сильные помощники, которые работают в законодательной власти — и в Совете Федерации, и в Госдуме.

"Бездействующий депутат Госдумы или, наоборот, тот, который своими действиями или словами провоцирует население, — это беда. Поэтому я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает, — подчеркнул губернатор. — Я не просто так вступил в партию "Единая Россия" — я знаю точно, что в этой партии те депутаты, которые работают и показывают своим примером — это люди дела. Поэтому я буду голосовать за сильную Россию, за сильный регион".

Вячеслав Федорищев пригласил жителей прийти на выборы. "Сейчас формируется пятилетний период работы Государственной Думы, огромное количество вопросов требует законодательной поддержки. И нам с вами точно, как очень большому региону, нужно продвигать свои интересы, ставить вопросы, которые нас беспокоят, доказывать, объяснять. Поэтому нам нужны сильные представители в Госдуме. Поэтому я прошу всех прийти сделать свой выбор. Выбор честный, выбор независимый — то, как у вас на душе, то, как вы видите работу тех или иных кандидатов", — обратился он к жителям.