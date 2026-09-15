Прямая линия губернатора Вячеслава Федорищева началась с вопросов безопасности

Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев провел прямую линию. Трансляция прямого эфира велась на ведущих телеканалах губернии: "Россия 24", "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24", а также радиостанциях "Радио России", "Самара 450" и официальных цифровых ресурсах регионального правительства и в социальных сетях медиахолдингов ГТРК "Самара" и "Самара 450", "Самара-ГИС".

На связи находились также члены правительства Самарской области, главы городов и районов, Центр управления регионом.

К началу эфира на прямую линию губернатора поступило более трех тысяч обращений, в числе которых инициативы, просьбы и жалобы. Диалог главы региона с жителями начался с вопросов безопасности, которые в современных реалиях имеют особое значение.

"Террористический режим пытается дестабилизировать обстановку, посеять определенную панику, — отметил Вячеслав Федорищев. — На самом деле система безопасности, система обеспечения ПВО работают так, чтобы в полной мере обеспечивать безопасность".

Глава региона акцентировал, что в Самарской области в соответствии с Указом Президента Владимира Путина создан отряд "БАРС-КРЫЛЬЯ". "Это наше региональное подразделение из числа резервистов, более тысячи человек. У нас уже порядка 80 мобильных огневых групп. Они все обеспечены самым лучшим оборудованием, которое позволяет эффективно работать и днем, и ночью. Специальные службы, правоохранительные органы, ПВО, армия России — все работают с одной целью — обеспечить безопасность региона", — подчеркнул губернатор.

В прямом эфире Вячеслав Федорищев отдельно поблагодарил спасателей, которые устраняют последствия вражеских атак, и жителей — за терпение в такое нелегкое время. "Не доверяйте никакой информации, кроме официальной, — сказал губернатор, обращаясь к самарцам. — Противник пытается информационно работать. У него не получится, потому что все информированы. Думаю, что за последние три месяца, когда участились прилеты, все знают, как действовать в случае беспилотной или ракетной опасности".

Вячеслав Федорищев также сообщил, что в регионе обеспечена работа укрытий. Он подчеркнул, что для этих целей используется и инфраструктура метрополитена: в случае, когда объявлена ракетная опасность, и жителям необходимо покинуть общественный транспорт. Министерство региональной безопасности, по словам руководителя области, проверяет эвакуационные пути и убежища различных объектов инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено доступности укрытий в многоквартирных домах. Жители дома 7А по ул. Зои Космодемьянской в Новокуйбышевске и нескольких домов по улицам Ново-Вокзальная и Аминева в Самаре сообщили о закрытых дверях укрытий во время воздушной тревоги и обратились к главе региона с просьбой помочь в решении вопроса.

"Пришли во время воздушной тревоги к закрытой двери. Хорошо, что в соседнем доме было все открыто, как положено", — говорится в одном из сообщений, поступившем на прямую линию.

"Зона ответственности управляющих компаний — чтобы укрытия были по-настоящему комфортно оборудованы, — сказал губернатор. — Не все управляющие компании ответственны. ГЖИ ведет системную работу по повышению их дисциплины".

Глава региона заверил, что по указанным адресам врио министра по региональной безопасности Александр Шарков совместно с врио руководителя государственной жилищной инспекции Георгием Степаняном лично приедут на место и проверят.

Руководитель области также отметил, что у глав муниципалитетов такая задача в числе основных. "Перед 1 сентября они проверяли безопасность школ, параллельно занимались убежищами и укрытиями. Сейчас это их первый приоритет. Поэтому адреса отработаем. Всех граждан прошу сообщать, если в их домах убежища закрыты или находятся в запущенном состоянии", — обратился глава региона к жителям.