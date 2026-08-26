Вячеслав Федорищев проконтролировал исполнение поручений по развитию Чапаевска

Губернатор Вячеслав Федорищев и команда правительства Самарской области во вторник, 25 августа, вторую половину дня провели в Чапаевске. Во время рабочей поездки прошли совещания по вопросам безопасности, а также встречи с жителями и работниками предприятий города.

"Чапаевск — город стратегического значения, здесь сосредоточены промышленные предприятия. Традиционно тысячи человек, которые здесь трудятся, создают интеллектуальную собственность, новые перспективные изделия, — отметил губернатор. — У нас была большая атака террористического киевского режима на Самарскую область, в частности на Чапаевск. С главой города внимательно поговорили. Наша задача максимально быстро ликвидировать последствия. После того, как логистический комплекс "Озон" встал на паузу, важно решить вопрос с трудоустройство всех, кто в этом нуждается".

Эти вопросы были затронуты на двусторонней встрече с главой Чапаевска Александром Красновым. Глава региона еще раз поблагодарил пожарных и спасателей, сотрудников правоохранительных органов за слаженную работу при тушении пожара в результате совершенной атаки БПЛА.

Отдельно во время встречи речь шла о формировании обновленной Народной программы. Жители города направили сотни инициатив. Напомним, всего в Самарской области собрано более 74 тысяч предложений, которые лягут в основу государственных и региональных программ и проектов.

Более подробно вопросы безопасности жителей, объектов социальной и промышленной инфраструктуры обсуждались на совещании с представителями силовых структур города и области.

"Враг пытается нанести ущерб экономике, дестабилизировать общество. Этого у него точно не получится, — заявил Вячеслав Федорищев. — Здесь, в Чапаевске на высоком уровне организована работа по обеспечению безопасности. Это возможно благодаря Армии России, силовым структурам, мобильным огневым группам. Многое зависит и от исполнительных органов власти. Всем большое спасибо за организацию работы".

На страже безопасности страны и Самарской области стоит Армия России, а также неравнодушные жители региона, которые приняли решение войти в состав добровольческого отряда "БАРС-Крылья". Он создан в соответствии с Указом президента России Владимира Путина для того, чтобы защищать жителей и территорию региона от атак беспилотников. В резерв уже поступили сотни людей, в числе которых главы городов и руководители министерств областного правительства.

"Мы укрепляем отряд "БАРС-Крылья". Это очень важное подразделение, которое сейчас должно комплектоваться из числа самых сильных ребят", — отметил губернатор.

Во время встречи с ветеранами специальной военной операции он попросил порекомендовать тех, кто готов встать на защиту региона.

"У вас есть очень большой боевой опыт, есть друзья, товарищи, которые так или иначе знают, что такое оружие. Я прошу вас всех внимательно отнестись к задаче и рекомендовать на службу в "БАРС-Крылья" тех, кто готов выполнять задачи, которые ставит Верховный главнокомандующий, наш президент", — обратился Вячеслав Федорищев к ветеранам СВО.

Участники встречи входят в Ассоциацию ветеранов СВО в Чапаевске. Отделение возглавляет Александр Мацуль. Он сам прошел через зону боевых действий, а сейчас активно помогает бойцам вернуться в мирную жизнь.

"Начали развивать патриотическое движение. Проводим уроки мужества в школах, участвуем во всех городских мероприятиях и акциях. Занимаемся спортом. Совсем недавно участвовали во всероссийской Гонке Героев. Было тяжело, но мы вырвали третье место", — рассказал он.

Ветераны оказывают друг другу содействие при оформлении званий, пособий и наград, оказывают адресную поддержку. Помимо прочего, члены Ассоциации Чапаевска продолжают активно помогать фронту, собирая и отправляя гуманитарные грузы. К этой работе привлекают жителей и предпринимателей города, ведется большая работа по патриотическому воспитанию. Первый заместитель председателя региональной организации "Центр Плотниковых — детям" Роман Плотников. Защитники регулярно проводят встречи и занятия с воспитанниками центра.

"Вы прошли очень большой трудовой, военный путь. Не раз доказали в бою, что у нас самые сильные, ответственные, патриотично настроенные, профессиональные военнослужащие, добровольцы. Глядя в глаза, говорю вам большое спасибо за то, что вы не прекращаете работу по укреплению обороноспособности нашего региона, воспитанию нашей молодежи, — подчеркнул вклад ветеранов губернатор. — У нас много организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием детей. В Центре Плотниковых много детей берут пример именно с вас. Такая синергия двух организаций важна в работе с подрастающим поколением".

Губернатор добавил, что руководство Центра с первых дней специальной военной операции активно помогает фронту всем необходимым. Кроме того, оказывается поддержка и ветеранам СВО.

Участие во встрече также принял председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов. Он также включен в работу по поддержке ветеранов и их семей.

Во время беседы Александр Мацуль попросил оказать содействие в ремонте и оснащении помещения для Ассоциации. Александр Кулик попросил приобрети спортивный инвентарь, чтобы участники СВО могли проводить занятия со своими детьми и воспитанниками патриотических смен лагерей. Губернатор отметил, что каждый вопрос взял на личный контроль.

Ветераны СВО поделились желанием организовать свой собственный бизнес. Многие уже прошли необходимое повышение квалификации и даже оформили социальный контракт.

"За теми, кто хочет развивать свое дело, в том числе при помощи социального контракта, необходимо подобрать наставников из числа предпринимателей. Организуйте эту работу", — поручил Вячеслав Федорищев председателю Региональной общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области" Андрею Колотовкину.

Ветеран СВО, выпускник первого потока региональной программы "Школа Героев" Вячеслав Моргунов рассказал губернатору о том, чем сейчас наполнена его жизнь. В настоящий момент он исполняет обязанности первого заместителя главы Чапаевска, руководит городским хозяйством.

"На его плечах забота о городе. Это не только уборка территории, но и подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду. Со своими задачами справляется", — добавил глава Чапаевска Александр Краснов.

Отдельно были затронуты темы протезирования, прохождения дополнительного лечения и получения образования. Каждый ветеран отметил, что решить любой вопрос всегда помогают члены Ассоциации, Госфонд "Защитники Отечества", администрация города и области.

"Мы любим Чапаевск и видим, как город развивается", — отмечает каждый житель. В этом году привели в порядок сквер на улице Комсомольской, которая ведет к Храму святого Сергия Радонежского — памятнику федерального значения, построенного еще в 1918 году. Проект благоустройства в 2024 году стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках рабочей поездки губернатор оценил качество выполненных работ. Здесь обновили пешеходные дорожки, провели освещение, установили детское игровое оборудование, малые архитектурные формы, обустроили фонтан и выполнили озеленение.

Полностью восстановлен мемориальный комплекс в честь 40‑летия Победы в Великой Отечественной войне. В порядок привели Монумент Славы, посвященный чапаевцам, погибшим за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В ходе работ были отремонтированы основание и ступени, отреставрированы бронзовые барельефы, изображение солдата, а также чаша Вечного огня, звезда и газовая горелка, заменены мраморные плиты с именами земляков — Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы, Героев России, участников Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов, воинов-интернационалистов.

Особое внимание уделено Детской школе искусств № 1. Здание капитально отремонтировали в прошлом году в рамках программы "Развитие культуры в Самарской области". Здесь обновили все — от мебели до учебной литературы. Теперь у юных жителей города появилось современное пространство для самореализации в музыкальном, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

"С раннего детства я увлекался музыкой. В школе я занимаюсь с шести лет по классу фортепиано. Здесь очень хорошие педагоги, которые всегда помогают, подсказывают. Школа, конечно, очень сильно изменилась, во время ремонта мы даже заглядывали в окна, смотрели, как идут работы. И сегодня у нас есть возможность учиться в комфортных условиях на новых инструментах", — рассказал Андрей Белов.

Школа стала центром для проведения концертов, выставок, мастер-классов, популяризации искусства и раскрытия талантов. "Благодаря нашему Президенту есть возможность получать современное оборудование, музыкальные инструменты, делать качественный ремонт", — отметил руководитель области.

Уже сейчас воспитанники — всего их около трехсот — активно готовятся к новому учебного году под руководством свои педагогов и наставников. Вячеслав Федорищев посетил несколько репетиций и пообщался с педагогами и учениками.

"Вы очень талантливые. У вас замечательная школа, очень светлая и красивая. Судя по всему, есть все для того, чтобы заниматься творчеством и ни на что не отвлекаться. Пусть у вас всегда будет возможность радовать родителей, друзей, всех кто приходит к вам на концерты", — обратился глава региона к участникам творческого коллектива.

Директор школы Елена Беспалова рассказала о достижениях воспитанников: только в прошлом году — 91 награда, из них 6 международных и 62 всероссийских.

Здесь же Вячеслав Федорищев познакомился с многодетными семьями, которые активно участвуют в общественной жизни города. Кстати сказать, их дети все занимаются творчеством и увлекаются спортом.

У Веры Чугуновой супруг в настоящий момент выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. "Каждый участник СВО, который выполняет боевые задачи, — герой. По наградам, видно, что ваш супруг не единожды герой. У вас очень замечательный, храбрый папа, он нас всех защищает. Когда он в следующий раз в отпуск приедет, скажите ему, что мы все очень гордимся им", — обратился Вячеслав Федорищев. Дети с нетерпением ждут его в отпуск, чтобы вместе провести время. А пока готовятся к учебе.

Ирина Кураева — мама 13 детей. Старшие работают, у них свои семьи. Младшие — учатся в школе, занимаются творчеством. "У нас в городе есть центральная библиотека. Очень просим обратить на нее внимание. Там нужно сделать хороший ремонт, и сама библиотека нуждается в обновлении", — обратилась женщина к руководителю области.

Губернатор отметил, что ремонт учреждения запланирован на 2028 году. Проект сформирован и направлен на включение в нацпроект "Семья". А вот литературу, книги можно обновить уже сейчас. Соответствующее поручение взяли в работу министр культуры Самарской области Ирина Калягина и глава Чапаевска.

Анна Кизилева вместе с супругом воспитывают троих парней.

"Ребенок учится тому, что видит дома. Только личным примером и собственным опытом воспитываем. В нашей семье и спортом, и музыкой занимаются все", — рассказала женщина.

Она обратилась с просьбой привести в порядок участок улицы Песочной. Сейчас часть дороги грунтовая.

Александр Краснов пояснил, что строительный сезон этого года подходит к завершению. Поэтому полноценный ремонт покрытия будет сделан в следующем году, а пока выполнят отсыпку щебнем.

Завершил рабочую поездку на научно-внедренческой фирме "Сенсоры, Модули, Системы". Специалисты рассказали о внедрении ИИ-технологий в процессы, показали производство, включая робототехнические комплексы.

Инновационное предприятие входит в ГК "СМС-Автоматизация", которая разрабатывает, поставляет и поддерживает собственное программное обеспечение, создает автоматизированные системы управления технологическими процессами.

"Компания занимается промышленной автоматизацией. Специализируемся на крупных проектах и на предприятиях критической инфраструктуры: гидроэнергетика, тепловая энергетика, нефтепереработка, нефтехимия. У нас на сегодняшний день работает 400 человек — инженеры, программисты. Что касается оборудования, локализации компонентов составляет 95% — все российское", — рассказал генеральный директор ООО "Завод АРС" Артем Сидоров.

У компании несколько производственных площадок. Мощности, например, в Чапаевске позволяют реализовывать масштабные проекты для крупных предприятий страны. При этом важно, что здесь, на площадке, создано около 40 постоянных рабочих мест.

"Чапаевск — красивый город. За последние несколько лет было создано много новых объектов, реконструированы ранее построенные. Рад, что наши города развиваются. Чапаевск — хороший пример. Здесь сильное руководство. С главой Чапаевска, как и со всеми другими главами, мы постоянно на связи. Поэтому предложения от Александра Сергеевича мы всегда поддерживаем. Сегодня мы много общались со спортсменами, с талантливыми ребятами, которые показывают успехи на всероссийском уровне по многим направлениям", — подвел итоги работы в Чапаевске Вячеслав Федорищев.