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Губернатор Власть и политика

Родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:

  • рядовой Александр Аксенов,
  • младший сержант Вячеслав Башлыков,
  • рядовой Петр Брагин,
  • рядовой Артем Бычков,
  • рядовой Даниэль Емельянов,
  • рядовой Андрей Колмыков,
  • младший сержант Александр Сенин,
  • рядовой Вячеслав Сидоров.

Участники церемонии почтили память погибших героев минутой молчания.

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