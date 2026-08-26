Родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В среду, 26 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:
- рядовой Александр Аксенов,
- младший сержант Вячеслав Башлыков,
- рядовой Петр Брагин,
- рядовой Артем Бычков,
- рядовой Даниэль Емельянов,
- рядовой Андрей Колмыков,
- младший сержант Александр Сенин,
- рядовой Вячеслав Сидоров.
Участники церемонии почтили память погибших героев минутой молчания.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит