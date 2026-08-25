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На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области приняли решения о дополнительных мерах безопасности Самарская область заручилась федеральной поддержкой в части инфраструктуры здравоохранения Министры и главы крупных городов Самарской области включены в резерв отряда БАРС-Крылья На оперативном совещании губернатор обсудил финансовые механизмы и восстановление логистических цепочек после атак БПЛА Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области накануне Дня флага России

Губернатор Власть и политика

На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области приняли решения о дополнительных мерах безопасности

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Участие в обсуждении и выработке решений приняли члены комиссии и штаба, руководители ряда министерств, представители Избирательной комиссии Самарской области и руководители хозяйствующих субъектов.

Фото: Светлана Осьмачкина

Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах воздушных атак противника.

"Вопросы реагирования органов власти, хозяйствующих субъектов по указанным чрезвычайным происшествиям мы разберем в ближайшее время отдельно на закрытом заседании оперативного штаба единого национального центра", — сообщил глава региона в начале заседания и призвал участников открыто высказаться по вопросам текущей повестки.

В повестку совместного заседания был вынесен ряд вопросов, в том числе обеспечение безопасности проведения важных социальных и общественно-политических мероприятий федерального уровня — единого дня голосования и Дня знаний и меры по повышению эффективности реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и результаты профилактической работы.

"В условиях сложной оперативной обстановки, открытых попыток противника нанести удары по мирным гражданам и объектам хозяйственной деятельности защита от террористических проявлений и недопущение дестабилизации обстановки в регионе являются нашими ключевыми задачами, — обозначил приоритеты Вячеслав Федорищев. — В этой связи требуется принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению дополнительных мероприятий по безопасности проведения избирательной кампании в органы законодательной власти и усилить антитеррористическую защищенность объектов голосования".

О принимаемых мерах, готовности сил и средств доложили представители УФСБ России по Самарской области и Главного управления МВД России по Самарской области. Был сделан акцент на усилении контроля в муниципалитетах по данному направлению.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что оперативная обстановка в регионе свидетельствует о росте количества фактов подготовки и совершения преступлений террористической направленности, фигурантами которых выступают несовершеннолетние.

"Несмотря на своевременное пресечение территориальными правоохранительными органами указанных противоправных действий, по-прежнему сохраняется высокий уровень угрозы их осуществления", — подчеркнул глава региона.

Совместно с профильными министерствами, ректорами крупнейших вузов региона и силовыми ведомствами обсудили усиление профилактической работы, направленной на противодействие распространению деструктивных идеологий в образовательной среде.

Итоговые протокольные решения, подготовленные рабочей группой, направлены на подпись главе региона.

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