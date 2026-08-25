23 августа "КуйбышевАзот" отметил 60-летний юбилей, отсчитывая его с момента выпуска первого аммиака и начала работы по полной технологической схеме на собственном сырье.

В торжественной церемонии, которая прошла в ледовом дворце "Лада-Арена", приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Поздравляя заводчан с юбилеем родного предприятия, Вячеслав Федорищев поблагодарил коллектив, руководство компании и наградил государственными наградами сотрудников, внесших вклад в развитие химической промышленности не только в регионе, но и во всей стране.

Михаил Юрин зачитал поздравительный адрес от министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, который, в частности, отметил, что в основе достижений компании труд многих поколений заводчан, высокий профессионализм коллектива, преемственность традиций и постоянное стремление к развитию.

"Время показывает, что только слаженная совместная работа позволяет проходить нам любые трудности, как внешние, так и внутренние", — отметил в своем поздравительном слове Александр Герасименко. В честь юбилея были награждены сотрудники предприятия.

За шесть десятилетий своей истории предприятием пройден большой путь от строительства первых цехов до создания крупной вертикально интегрированной компании. Сегодня ПАО "КуйбышевАзот" — лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе, крупнейший производитель технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в России, входит в число основных производителей азотных удобрений. Предприятия и представительства компании находятся и работают в России и за рубежом.

"КуйбышевАзот" успешно и уверенно развивается, строятся новые современные и экологичные производства, модернизируются действующие, внедряются современные технологии. С 2000 года на эти цели направлено 166,7 млрд, руб., введено в эксплуатацию 25 новых производств. Целый ряд проектов находится в стадии реализации.

Компанией создана единственная в России импортозамещающая технологическая цепочка от химического сырья бензола, капролактама до полиамида, нитей и тканей. Освоен выпуск инженерных пластиков.

За 60 лет работы "КуйбышевАзот" стал надежным партнером для различных отраслей промышленности: шинной, лакокрасочной, авто- и машиностроения, производства полимеров, синтетических волокон, резинотехнических изделий, медицины, сельского хозяйства, животноводства и многих других. Продукция предприятия поставляется во многие страны мира.

Интегрированная система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов: системы менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018, в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной IATF 16949:2016.

Благодаря внедрению прогрессивных технологий, постоянной модернизации и реализации природоохранных проектов, "КуйбышевАзот" стабильно сокращает воздействие на окружающую среду. Результаты работы ПАО "КуйбышевАзот" за последнее десятилетие наглядно демонстрируют успешную стратегию "зеленого" роста: при увеличении объемов товарной продукции в 1,5 раза предприятию удалось сократить валовые выбросы в 1,4 раза, а удельные — в 2 раза. За счет собственных средств компанией введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков всего Северного промышленного узла и части Центрального района. Проект реализован в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология".

"КуйбышевАзот" одним из первых промышленных предприятий Самарской области присоединился к реализации Регионального экологического стандарта, подписав соглашение о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности с правительством Самарской области.

Компания активно участвует в социально-экологических проектах, ведет работу по восстановлению леса, в том числе в рамках шефства над памятником природы "Ставропольский сосняк". Это одна из самых масштабных особо охраняемых природных территорий в регионе (861 га) пострадавшего во время лесных пожаров в тольяттинском лесу. В лесовосстановительных мероприятиях предприятие принимает участие с 2012 года. Всего в активе предприятия, с учетом ранее восстановленного, находится 64 га леса и более 310 тыс. высаженных деревьев.

Благотворительность, социальные инвестиции на протяжении многих лет являются важной составляющей деятельности ПАО "КуйбышевАзот". Компания обеспечивает работникам высокий уровень социальной защищенности, гарантированной одним из лучших Коллективных договоров в регионе. Объекты предприятия — база отдыха "Подснежник", санаторий-профилакторий "Ставрополь", яхт-клуб "Дружба" востребованы работниками и повышают туристический потенциал Тольятти и региона.

Традиционно в фокусе внимания одного из градообразующих предприятий остаются интересы родного города.