Лаборант "Тольяттиазота" — победитель регионального конкурса "Профессионал года"

Татьяна Алексенко, лаборант химического анализа отдела технического контроля № 34 ТОАЗа, стала победителем конкурса "Профессионал года". Он проводился среди представителей рабочих профессий организаций региона министерством промышленности и торговли при поддержке министерства труда Самарской области. Торжественное награждение лауреатов состоялось в правительстве губернии.

Конкурс, целью которого является укрепление авторитета человека труда и выявление, а также поощрение лучших работников организаций, был разделен на 12 номинаций. В категории "Лаборант химического анализа" победу одержала Татьяна Алексенко, которая работает в "Тольяттиазоте" с 1980 года. За 46 лет трудового стажа в зону ее ответственности входил лабораторный контроль различных производств ТОАЗа — аммиака, карбамидоформальдегидного концентрата и химводоочистки.

Профессиональная квалификация Татьяны Алексенко позволяет ей не только владеть всеми методами выполнения аналитических работ, но и проводить анализы повышенной сложности. Ежемесячно она готовит более тысячи анализов, которые позволяют обеспечивать высокое качество продукции компании. Кроме того, лаборант активно занимается наставнической деятельностью по адаптации и развитию молодых сотрудников.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Участие в подобных конкурсах для "Тольяттиазота" — это не просто соревнование, а способ выявить лучших на промплощадке, чьи практики являются стандартом для всей компании. Победа нашего сотрудника — это вдохновляющий пример того, как люди, которые выбирают профессию и предприятие один раз и на всю жизнь, заслуженно получают высокое признание на уровне всего Самарского региона. Мы гордимся такими работниками ТОАЗа и благодарим за мастерство и преданность делу".