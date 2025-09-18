"Тольяттикаучук" подготовит будущих химиков

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" открыл специализированные инженерно-технические классы. Предприятие совместно с Тольяттинским государственным университетом разработали образовательную программу по изучению химии.
Обучение пройдет по двум направлениям. В рамках инженерных классов ученики будут углубленно изучать теорию и практику по общей, аналитической и органической химии, проводить лабораторные исследования на базе ТГУ. Специалисты "Тольяттикаучука" организуют для участников: лекции, квизы, хакатоны и экскурсии на завод.
Цель проекта — подготовка будущих инженеров-химиков для предприятия и повышение интереса учащихся к естественнонаучным дисциплинам.
"Подобные инициативы — это инвестиция в кадры будущего. Поэтому мы пытаемся привить школьникам любовь к труду и инженерным наукам", — подчеркнул Юрий Морозов, генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" группы "Татнефть".
Особенностью образовательного процесса станет проектная деятельность. Ученики получат реальные производственные задачи в форме кейсов. Защита кейс-проектов пройдет в апреле 2026 года. По результатам успешной защиты участники получат дополнительные баллы при поступлении в ТГУ.
