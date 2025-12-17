Школы Самары загружены на 130%

Ученые подсчитали, сколько образовательных учреждений нужно построить в Самаре. Данную работу провели сотрудники ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (НИИ ПГ) в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

В среду, 17 декабря, на стратегической сессии в Доме архитектора замдиректора НИИ ПГ по вопросам экономики градостроительства Ольга Друзина озвучила предварительные результаты исследования современного состояния города. В том числе она затронула вопросы обустройства социальной инфраструктуры.

По словам специалиста, норматив обеспеченности населения местами в детских садах составляет 55 на 1000 человек. В Самаре он исполняется лишь на 63%:

"В Самаре 260 детских садов. Нужно построить еще около 80, чтобы обеспечить современный уровень обеспеченности населения, в том числе с учетом норматива пешей доступности учреждений. Сейчас он не исполняется в районах с индивидуальной жилой застройкой".

Что касается школ, то по оценке НИИ ПГ, они загружены на 130%. При этом 20% детей обучаются во вторую смену.

"Сейчас в городе 176 школ. Нужно построить еще 24 для обеспечения нормативного значения. При этом задача на перспективу — организация обучения детей в одну смену. В современном мире школа — это центр квартала, где кипит жизнь. В первую смену идет образовательный процесс, затем — внеурочные занятия, дополнительное образование, спортивные и иные мероприятия", — обозначила Ольга Друзина.