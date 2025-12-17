Почти 200 автомобилей получили в этом году медучреждения Самарской области

Так, полностью обновлен автопарк Самарской городской больницы №4. В этом году сюда поступили шесть автомобилей Lada Granta и один "ГАЗ Соболь" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.

"Теперь автопарк больницы полностью обновлен и насчитывает 12 автомобилей. Обновление автопарка позволяет нам оказывать медицинскую помощь более оперативно, - отметила главный врач больницы Наталья Виктор, - Все машины находятся в исправном состоянии, что важно для своевременного выезда к маломобильным пациентам. Кроме того, высокая проходимость автомобилей в зимний период позволяет автомобилям преодолевать сугробы и выбоины".

Отдельное направление работы - социальный проект "Автобус здоровья", в рамках которого "ГАЗ Соболь" используется для организованной транспортировки маломобильных жителей города в Центр здоровья для прохождения диспансеризации.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона переданы 197 автомобилей.