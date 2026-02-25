Из-за аварийных работ на водопроводе на ул. Магистральной изменится схема движения трех автобусов

В Самаре временно изменились маршруты автобусов №№ 27, 75 и 87, сообщает городской департамент транспорта.
Из-за аварийных работ на водопроводе в районе дома № 5 по ул. Магистральной, движение транспорта на данном участке ограничено до 20:00 27 февраля.
"На время работ автобусы № 27, 75 и 87 следуют в объезд по следующей схеме: Литвинова, Камчатской и Зубчаниновскому шоссе (в оба направления), а далее выезжать на свои привычные трассы следования.
Далее транспорт возвращается на привычные маршруты", — уточнили в ведомстве.
Последние комментарии
