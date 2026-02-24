16+
Общество

В праздник Масленицы в Самаре прошел Фестиваль русской кухни

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 22 февраля, площадь им. Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы. Главным событием стал Фестиваль русской кухни, организованный министерством промышленности и торговли Самарской области. Он объединил самарских производителей, пекарни и ремесленников.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по приготовлению фирменных блюд. Участниками гастрофестиваля выступили рестораны, кафе, пекарни. Традиционным символом тепла, настоящего русского гостеприимства и уюта стал проект "от Души из Печи" с настоящей русской печкой. Жители и гости региона смогли оценить мастерство ведущих рестораторов: горячие блины по традиционным рецептам, ароматный травяной чай с натуральным вареньем от местных хозяйств, а также продукцию самарских пекарен и кондитерских.

В рамках фестиваля работали яркая площадка ремесленников и выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов. Свои уникальные работы представили предприниматели и мастера региона - от традиционных игрушек до эксклюзивных сувениров ручной работы, посвященных традициям, истории и русским праздникам, включая Масленицу: куклы из соломки, полимерной глины и ваты, народные сувениры. Особое место заняли товары участников регионального проекта "Самарский продукт". Праздничную атмосферу фестиваля дополнили скоморохи, творческие коллективы и интерактивы для взрослых и детей.

"Популяризация русской кухни способствует сохранению кулинарных традиций как части культуры государствообразующего народа России, а также стимулирует ресторанно-гостиничную и туристическую сферы в нашей многонациональной стране. Поддержка самарских ремесленников и сохранение традиций народно-художественных промыслов - одно из ключевых направлений работы Минпромторга и задача, поставленная перед нами губернатором Вячеславом Федорищевым", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

