На "Обходе Тольятти" ограничено движение транспорта

В понедельник, 23 февраля, из-за сильного ветра и плохой видимости введено временное ограничение движения на участке с 60 км (в районе ОЭЗ "Тольятти") по км 99 (с. Зеленовка).
Ограничение будет действовать до 19:00, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.
