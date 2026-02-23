На "Обходе Тольятти" ограничено движение транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 февраля, из-за сильного ветра и плохой видимости введено временное ограничение движения на участке с 60 км (в районе ОЭЗ "Тольятти") по км 99 (с. Зеленовка).