Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о нападении собак на ребенка в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на подростка в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что информация о нападении собак на ребенка в Сызрани появилась 21 февраля. Мальчик не пострадал благодаря помощи проходящего мимо мужчины.