Тольяттинцы обратились к главе СК РФ из-за предстоящей вырубки деревьев на бульваре Космонавтов

Жители Тольятти опубликовали в соцсети видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину из-за работ по застройке аллеи, расположенной вблизи нескольких многоквартирных домов на бульваре Космонавтов, сообщает Информцентр СК РФ.

По их словам, ранее без учета мнения граждан предпринимателю было выдано разрешение на работы, в ходе которых будет осуществлена вырубка лесных насаждений, что приведет к ухудшению экологической обстановки в районе.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.