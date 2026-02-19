В Сызрани строительную компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку

В Самарской области по инициативе прокуратуры организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Сызрани установила, что в сентябре 2024 года директор строительной компании, желая избежать штрафа и расторжения договора с контрагентом из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств, передал должностному лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, 300 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание фиктивного договора на оказание услуг в интересах подрядчика.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

"По итогам его рассмотрения мировой судья назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.